Bruno Pivetti é anunciado como novo técnico do Náutico

O Náutico oficializou no final da noite da última terça (11) a contratação do técnico Bruno Pivetti. O profissional será apresentado oficialmente às 11h, nos Aflitos, e já comando à tarde o treino com o elenco, no Centro de Treinamento Wilson Campos, mirando confronto de segunda (17), contra o Floresta, pela Série C do Campeonato Brasileiro.



Pivetti treinou o Náutico nas últimas duas rodadas da primeira fase da Série C 2023, ocupando o lugar de Fernando Marchiori. Ao todo, foram dois empates em 2x2, sendo um contra o Brusque, no Augusto Bauer, e outro perante o São Bernardo, nos Aflitos, não conseguindo ajudar o Timbu a avançar ao quadrangular.



Após deixar o Náutico, Pivetti foi trabalhar no Água Santa. No Campeonato Paulista, a equipe ficou atrás de Palmeiras e Ponte Preta no Grupo B e não avançou à próxima fase. Na Copa do Brasil, o Timbu foi eliminado na segunda fase, perante o Vasco, nas penalidades.

Na Série D, Pivetti deixou o Água Santa na terceira posição, com nove pontos, sendo demitido no fim de semana passado, após derrota por 2x0, em casa, para o Costa Rica-MS. No geral, o treinador somou sete vitórias, sete empates e sete derrotas, com um aproveitamento de 44,4%.

