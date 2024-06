A- A+

Futebol Demitido do Água Santa, Bruno Pivetti pode retornar ao Náutico Treinador passou pelo clube no final da primeira fase da Série C do ano passado, comandando o Timbu por apenas dois jogos

Não tem sido fácil a busca do Náutico por um técnico para substituir Mazola Júnior, demitido após o empate em 2x2 da equipe diante do Caxias, nos Aflitos, na rodada passada da Série C do Campeonato Brasileiro. Nomes como Lisca, Ney Franco e Guto Ferreira chegaram a ser cogitados, mas sem sucesso no acerto. Marquinhos Santos também foi sondado. Porém, o Timbu pode acabar apostando no retorno de um profissional que trabalhou no clube no ano passado: Bruno Pivetti.





Pivetti treinou o Náutico nas últimas duas rodadas da primeira fase da Série C 2023, ocupando o lugar de Fernando Marchiori. Ao todo, foram dois empates em 2x2, sendo um contra o Brusque, no Augusto Bauer, e outro perante o São Bernardo, nos Aflitos, não conseguindo ajudar o Timbu a avançar ao quadrangular.



Após deixar o Náutico, Pivetti foi trabalhar no Água Santa. No Campeonato Paulista, a equipe ficou atrás de Palmeiras e Ponte Preta no Grupo B e não avançou à próxima fase. Na Copa do Brasil, o Timbu foi eliminado na segunda fase, perante o Vasco, nas penalidades.



Na Série D, Pivetti deixou o Água Santa na terceira posição, com nove pontos, sendo demitido no fim de semana passado, após derrota por 2x0, em casa, para o Costa Rica-MS. No geral, o treinador somou sete vitórias, sete empates e sete derrotas, com um aproveitamento de 44,4%.



Rotatividade alta



O novo treinador que chegar ao Náutico será o 13º ao assumir o clube em um recorte de cinco anos. O Alvirrubro tem uma média de três profissionais por ano. Na atual temporada, o clube já irá alcançar essa média após as saídas de Mazola e Allan Aal.



O ano de 2021 foi o único em que o clube teve “apenas” dois técnicos: Hélio dos Anjos e Marcelo Chamusca. Em 2020, além do próprio Hélio, o Náutico teve Gilmar Dal Pozzo e Gilson Kleina.

Nos dois últimos anos, a média seguiu alta. Em 2023, cinco profissionais treinaram o clube: Hélio dos Anjos, Felipe Conceição, Roberto Fernandes, Elano e Dado Cavalcanti. Na temporada seguinte, além de Dado, passaram Marchiori e Pivetti.



Série C



O Náutico é o 11º colocado da Série C, com oito pontos. São duas vitórias, dois empates e três derrotas. Ainda restam 12 jogos para o término da primeira fase e, segundo o histórico de participação do torneio, o clube que alcançar 29 pontos estará na etapa de quadrangular. Faltam 21 ao Timbu, o que significa algo em torno de sete vitórias.



O próximo compromisso da equipe é segunda (17), diante do Floresta, nos Aflitos. A equipe cearense vem de vitória por 1x0 contra o Confiança, no Presidente Vargas, mas até agora não somou um ponto sequer jogando como visitante.

Veja também

COPA AMÉRICA Guia de apostas na Copa América e melhores odds para a final