Futebol Náutico anuncia Eduardo Granja como novo diretor de futebol Profissional, inicialmente, vai dividir a função no futebol com a da pasta de Fomentos

Além da apresentação do técnico Bruno Pivetti, o Náutico também anunciou que Eduardo Granja, então diretor da pasta de Fomentos, vai integrar a diretoria de futebol, completando o setor que já tem o diretor técnico Betão, o diretor Thiago Dias e o executivo Léo Franco.

“Inicialmente, vamos acumular as duas pastas, mas há uma transição sendo feita para esse cargo por ser um trabalho que não pode ser descontinuado”, informou Granja.

O profissional comandou, no início deste ano, uma parceria com o Instituto de Gestão e Projetos Esportivos, Culturais e de Lazer (OLÉ) e o Instituto de Desenvolvimento da Atividade Física e Esportiva (IDAFE), a fim de captar novos recursos nas Leis de Incentivo ao Esporte.

Em nota, o Náutico também ressaltou que Granja participou ativamente no contrato firmado junto à Prefeitura do Recife, no valor de R$ 1 milhão para investimentos no clube. Vale citar que a pasta de Fomentos fez o Timbu captar mais de R$ 2 milhões para o futebol feminino, categorias de base, basquete e remo.

