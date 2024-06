A- A+

Futebol Chegada de Pivetti pode reabrir espaço para Patrick Allan no Náutico Meia só foi titular em um dos sete jogos do Timbu pela Série C 2024

Ao ser apresentado oficialmente como novo técnico do Náutico para a sequência da temporada 2024, o técnico Bruno Pivetti destacou que a vinda de reforços não está inicialmente na lista de prioridades do time. A ideia é “esgotar todos os recursos” do elenco para encontrar a melhor formação para a equipe. Uma das possíveis mudanças pode ser o retorno de um meia que foi importante durante o início do primeiro semestre, mas que perdeu espaço na Série C.

Perdeu espaço

Ao lado de Paulo Sérgio, o meia Patrick Allan foi o principal jogador do Náutico durante o Campeonato Pernambucano, marcando quatro gols em 14 jogos. Um deles no Clássico dos Clássicos contra o Sport, nos Aflitos, na vitória por 1x0 válida pela rodada final da primeira fase. Porém, desde que começou a Série C, o atleta amargou mais tempo no banco de reservas do que em campo.

A perda da titularidade de Patrick Allan começou com a chegada do então técnico do Náutico, Mazola Júnior. O meia só começou jogando uma única vez na Série C, na estreia, no empate em 1x1 com o São Bernardo, nos Aflitos.

Nos demais jogos, Patrick Allan começou no banco, entrando no decorrer das partidas. Na última coletiva como treinador do Náutico, Mazola não citou nominalmente o meia, mas deu uma declaração que foi interpretada como uma explicação para as cobranças de parte da torcida que queria o camisa 20 tendo mais oportunidades.

“Temos de dar um tempo desses ‘heróis’ do Pernambucano. A Série C não tem a ver com isso. Temos de parar com essa situação, cobrando titularidade de jogadores que, até o momento, não deram provas para serem titulares”, frisou.

Próxima rodada

O próximo compromisso do Náutico é na segunda (17), contra o Floresta, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. O Timbu está em 11º lugar, com oito pontos, e enfrentará o lanterna da competição, com apenas três.

