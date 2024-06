A- A+

Protesto Uniformizada do Náutico protesta por momento ruim da equipe na Série C Os membros da torcida congestionaram o trânsito na avenida Rosa e Silva, em frente à sede do clube, nesta quinta-feira (20)

Membros da principal uniformizada do Náutico realizaram um protesto em decorrência da fase ruim da equipe. O grupo foi para a frente da sede do clube, na avenida Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, nesta quinta-feira (20).

O trânsito em uma das principais vias da Zona Norte do Recife ficou congestionado no momento do protesto.

O grupo presente estendeu faixas contrárias ao presidente Bruno Becker. Os torcedores levaram frases como "presidente omisso".

Protesto da FANÁUTICO em frente aos Aflitos neste momento. pic.twitter.com/ShV1kPiJwu — NÁUTICO MIL GRAU (@nauticomilgrau) June 20, 2024

Histórico de protestos

Antes da chegada de Bruno Pivetti, ainda quando o Náutico estava sob o comando de Mazola Júnior, os atletas foram surpreendidos com uma invasão de uma uniformizada do clube ao Centro de Treinamento Wilson Campos, dias antes da partida contra o Caxias, nos Aflitos.

De acordo com o clube, houve uma conversa de atletas e torcedores em frente ao hotel, acompanhada em todo momento por seguranças do clube e policiais militares.

"Entendemos que este tipo de cobrança em nada agrega ao trabalho e tampouco se traduz em resultados dentro de campo. A cobrança pode existir, dentro de um limite legal e sem qualquer tipo de agressão, seja ela física ou verbal. Ressaltamos que todas as medidas possíveis para proteger nossos funcionários durante este episódio foram adotadas e que a atividade prevista para acontecer no campo 2 do CT foi realizada normalmente", disse o clube, por meio de nota.

Fase ruim

O Náutico vem de derrota na Série C para o Floresta, por 1 a 0, na estreia do treinador Bruno Pivetti.

O Timbu ocupa a 14ª posição com apenas oito pontos conquistados em oito partidas disputadas. O Náutico volta a campo contra a Aparecidense, fora de casa, na próxima segunda-feira (24).

Veja também

FUTEBOL Flamengo arranca vitória sobre o Bahia para liderar o Brasileiro