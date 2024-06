A- A+

Futebol Com reuniões semanais sobre SAF, Becker reforça que mudança é "processo complexo" Timbu admite o interesse em deixar de ser uma associação sem fins lucrativos e se transformar em um clube-empresa

Desde o final de abril, quando o Náutico encerrou a negociação com um grupo de empresários que havia apresentado uma oferta para compra de 90% das ações da SAF do clube, em valor de aproximadamente R$ 1 bilhão, o assunto “esfriou”. Ou melhor, apenas foi tratado de forma mais cuidadosa, como prefere apontar o presidente do Timbu, Bruno Becker.

Em entrevista coletiva durante a apresentação do técnico Bruno Pivetti e do novo diretor de futebol, Eduardo Granja, Becker explicou que tem mantido reuniões semanais para discutir o tema, mas reforçou que a mudança de modelo de gestão, saindo de associação sem fins lucrativos para Sociedade Anônima de Futebol, é um “processo complexo”.

"Internamente, esse tema nunca esfriou ou foi deixado de lado. É um processo complexo, que depende tanto do ponto de vista do clube quanto do mercado. Uma hora esfria, outra aquece. Mas, internamente, esse tema sempre esteve em pauta. Temos toda quinta-feira uma reunião de monitoramento, alinhamento e avanços. Não adianta eu criar um factoide ou algo que passe a impressão de que está muito próximo, quando não está", afirmou.

Para a venda da SAF ser concretizada, será preciso que a proposta escolhida pelo Executivo seja aprovada posteriormente no Conselho Deliberativo, com votação dos sócios. Não há indicação da venda de qualquer imóvel atrelado à instituição, como o estádio dos Aflitos ou o Centro de Treinamento Wilson Campos.

“A SAF está na pauta, vamos continuar buscando a melhor opção para o clube. Tudo isso mediante um amplo debate no Conselho e na Assembleia Geral de Sócios. Sei da ânsia da comunidade alvirrubra de ter algo mais concreto, mas é um procedimento que requer sigilo, sob pena de atrapalhar o que está sendo feito", detalhou o presidente.

Profissionalização

A SAF é um dos objetivos do Náutico em ampliar o processo de profissionalização no clube. No futebol, por exemplo, o Timbu trouxe recentemente o diretor técnico, Betão, e tem Léo Franco como executivo de futebol.

O Náutico também tem buscado captar mais recursos para ampliar os investimentos no futebol. O Timbu firmou um contrato junto à Prefeitura do Recife, no valor de R$ 1 milhão, para reforçar os cofres. Além disso, a pasta de Fomentos fez os alvirrubros captarem mais de R$ 2 milhões para o departamento feminino, categorias de base, basquete e remo.

Quanto ao fornecedor de material esportivo, o Náutico fechou recentemente com a Diadora, substituindo a marca própria N6, adotada desde 2019. O Timbu também assinou um contrato com a casa de apostas Esporte da Sorte, tendo a empresa como patrocinadora master até o fim de 2025.

