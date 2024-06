CBF antecipa jogo entre Náutico e Confiança, pela Série C

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data da partida entre Náutico e Confiança, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Antes marcado para o dia 4 de julho, o confronto passou para o dia 1º, uma segunda-feira. O horário permanece às 20h.

O jogo será o reencontro do técnico Mazola Júnior com o Náutico. Demitido após empate em 2x2 com o Caxias, o profissional assumiu o comando do Confiança. Os sergipanos estão em 15º, com oito pontos, uma posição abaixo do Timbu e mesma pontuação - levando a pior no saldo de gols.

