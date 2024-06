A- A+

Futebol Náutico fica no empate com a Aparecidense pela Série C 2024 Timbu saiu atrás do placar, conseguiu a virada, mas não segurou a vantagem

Não foi a vitória que os alvirrubros sonhavam, mas tampouco uma derrota para tornar o ambiente ainda mais crítico. O empate em 2x2 com a Aparecidense, no Aníbal Toledo, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, mostrou os pontos que o Náutico tem de melhor (poder de reação) e pior (erros defensivos). O próximo compromisso da equipe é no dia 1º de julho, contra o Confiança, nos Aflitos.



Na metade de baixo da tabela e precisando vencer para se aproximar do G8, Náutico e Aparecidense fizeram um início de primeiro tempo com muita “trocação”. No Timbu, Renato Alves quase marcou após ótimo passe de Gustavo Maia. Os goianos responderam em finalização de Lucas Sales defendida pelo xará Maticoli.



Minutos depois, novo “lá e cá”: no Náutico, Andrey saiu na cara do gol, mas Pedro Henrique fez ótima defesa. Na Aparecidense, Igor Torres tentou uma bicicleta e mandou por cima.





Golpes encaixam



Antes do intervalo, as redes balançaram nos dois lados. Aos 32, Rhuan aproveitou bate-rebate na área e chutou rasteiro no canto direito para fazer 1x0. O Náutico empatou o duelo pouco tempo depois com Paulo Sérgio, que aproveitou passe de Andrey, anotando o sétimo gol dele na Série C.



Nos acréscimos, a “lei do ex” reapareceu. Renato Alves, ex-Aparecidense, cobrou falta de longe. A bola desviou no meio do caminho e morreu no fundo das redes, com a virada dos alvirrubros.



A Aparecidense voltou pressionando o Náutico no segundo tempo. Logo aos dois, Rubens subiu bem de cabeça e obrigou Maticoli a fazer grande defesa. Aos 13, porém, o camisa 1 não foi capaz de impedir que o mesmo Rubens desviasse a bola para empatar o confronto.



As duas equipes tiveram boas oportunidades de sair com a vitória, mas o empate seguiu em 2x2. Resultado que fez o Náutico chegar ao quarto jogo consecutivo sem triunfos na Série C.

Ficha técnica

Aparecidense 2

Pedro Henrique; Luan Sales, Vanderley, Da Silva (Maurício) e Rodrigues; Guilherme Nunes (Luan Martins), Du Fernandes (Matheus Chaves) e Robert (Juninho); Júlio César (Rhuan), Igor Torres e Rubens. Técnico: Lúcio Flávio

Náutico 2

Lucas Maticoli; Arnaldo (Danilo), Joécio, Iran e Diego Matos (Luiz Paulo); Renato Alves (Marco Antônio), Sousa e Marco Carvalho (Wendel Lessa) e Andrey; Gustavo Maia (Kauan) e Paulo Sérgio. Técnico: Bruno Pivetti.

Local: Estádio Aníbal Toledo (Aparecida de Goiânia/GO)

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)

Assistentes: Whendell Saraiva da Silva e Hugo Agostinho Chaves da Paixão (ambos do AM)

Gols: Rhuan (aos 32 do 1ºT), Paulo Sérgio (aos 35 do 1ºT) e Renato Alves (aos 49 do 1ºT), Rubens (aos 13 do 2ºT)

Cartões amarelos: Rubens, Guilherme Nunes (A); Gustavo Maia, Joecio, Arnaldo, Paulo Sérgio (N)



