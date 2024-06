A- A+

Futebol Náutico próximo de oficializar contratação do lateral Mateus Ludke Jogador é o primeiro reforço do clube após a chegada do técnico Bruno Pivetti

Nem só de dispensas vive o Náutico. Após confirmar recentemente as saídas do zagueiro Rafael Vaz e dos meias Marcos Júnior e Thiago Lopes, o clube está próximo de oficializar a contratação do lateral-direito Mateus Ludke.

A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pela reportagem. O atleta tem passagens por Guarani, Sampaio Corrêa e América-RN. O último clube dele foi o Boavista, com dois gols marcados em 14 jogos.

O jogador, que já está no Centro de Treinamento Wilson Campos, chega para disputar posição com Arnaldo e Danilo Belão. O reforço é o primeiro após a chegada do técnico Bruno Pivetti. O Timbu ainda procura mais três nomes no mercado para integrar a equipe na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Náutico volta a campo na segunda (1º), contra o Confiança, nos Aflitos, pela 11ª rodada da competição. O clube está na 14ª posição, com nove pontos. Os sergipanos ocupam o 16º lugar, com oito.



Tabela



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou os horários e datas dos próximos três jogos do Náutico pela Série C. Confira abaixo:

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os dias e horários de mais três jogos do Náutico no Campeonato Brasileiro. Confira: pic.twitter.com/VxdHSXrvcA — Náutico (@nauticope) June 28, 2024

Veja também

SURFE Surfe: etapa de Saquarema terá campeão brasileiro pela quinta vez consecutiva