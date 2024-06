Náutico busca melhorar números defensivos para se recuperar na Série C

A- A+

O Náutico ligou o sinal de alerta quanto ao desempenho defensivo. Dos nove jogos que fez até o momento na competição, apenas em um o clube não foi vazado, no triunfo por 3x0 perante o ABC, no Frasqueirão. São sete confrontos seguidos tendo que buscar a bola na rede.

O Náutico sofreu 13 gols na Série C, tendo a quinta pior defesa, ao lado de Caxias e São José, os dois últimos colocados. A chance de mudar o cenário é nesta segunda (1º), contra o Confiança, nos Aflitos, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu está em 14º, com nove pontos. O adversário é o 16º, com oito.

“Temos um jogo em casa que será um divisor de águas. Buscando a vitória, a gente sabe que a torcida vai abraçar a causa. A torcida é muito apaixonada. Contamos com eles e eles podem contar com a gente”, afirmou.

O jogo contra o Confiança marcará ainda o reencontro do Náutico com o técnico Mazola Júnior, ex-comandante alvirrubro que desembarcou recentemente no clube sergipano. O Timbu nunca ganhou de uma equipe treinada pelo profissional. Em 12 jogos, foram sete derrotas e cinco empates.

