FUTEBOL Náutico oficializa contratação do goleiro Deivity Atleta, que estava no CSA, já teve o nome publicado no BID nesta terça (2)

Buscando reforçar o sistema defensivo para a sequência da Série C, o Náutico anunciou nesta terça (2) a contratação do goleiro Deivity, de 33 anos.

O atleta estava no CSA, equipe onde disputou 11 jogos nesta temporada, sendo três partidas pela Série C. O goleiro também soma passagens por Ituano, Botafogo-SP, São Paulo, Cruzeiro e Ypiranga.

Deivity já teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já está regularizado, podendo ser acionado pelo treinador Bruno Pivetti.

Tem cara nova chegando para o gol alvirrubro. O goleiro Deivity, de 33 anos, é nosso novo reforço para a sequência da temporada. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/XzrknkuVlW — Náutico (@nauticope) July 2, 2024

O defensor irá concorrer com Lucas Maticoli, titular da posição, e Léo, joia da base. Além do goleiro, o Náutico planeja contratar mais dois zagueiros e dois atacantes para a disputa da Terceira Divisão.



Recentemente, o Timbu contratou o lateral-direito Mateus Ludke, que estreou como titular nessa segunda-feira (1), na vitória alvirrubra diante do Confiança.

Náutico na Série C



Após o triunfo contra o Confiança, o Náutico subiu para a 12ª colocação na tabela, estando a cinco pontos do G-8. Em campo, o próximo compromisso do Timbu será no próximo domingo (7), diante do Tombense, às 19h, fora de casa.

