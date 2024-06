A- A+

FUTEBOL Ex-Santa Cruz, Sport e Náutico, Rafael Pereira anuncia aposentadoria aos 39 anos Última passagem do zagueiro em Pernambuco foi pelo Tricolor, na temporada de 2024

Aos 39 anos, o ex-jogador Rafael Pereira anunciou nesta quarta-feira (26), em suas redes sociais, o fim da carreira como jogador de futebol profissional.

O defensor teve o Santa Cruz como último clube na carreira. Nesta temporada, Rafael atuou em 12 dos 13 jogos do Tricolor em 2024, todos como titular.

Pelo futebol pernambucano, o zagueiro também defendeu o Sport, em 2013, e o Náutico nas temporadas 2015/16.

O ex-jogador também atuou em clubes como Botafogo, Ceará, Ituano, Chapecoense e Criciúma. Ao todo, foram 16 clubes e mais de 700 partidas oficiais.

No comunicado, o ex-jogador revelou que irá continuar atuando nos bastidores do futebol para "repassar a realidade para as novas gerações" de atletas.

Veja o comunicado na íntegra:

"O sonho de menino se tornou realidade. Das quadras de futsal de Taió para os principais gramados do nosso país. Um recorte simples que serve para ilustrar os últimos 31 anos da minha vida. Todos eles dedicados ao futebol. De diferentes maneiras, mas sempre com a mesma paixão. Esse esporte foi de lazer à profissão. Da emoção à razão. Isso se tornou a minha vida. Uma jornada de luta, desenvolvimento e conquistas. O futebol me proporcionou conhecer o mundo, criar novas relações e aprender sobre culturas distintas. Foram mais de 700 partidas oficiais, 16 escudos diferentes, títulos, gols, acessos de divisão, competições internacionais e a certeza de que viver todos os sacrifícios valeram a pena. Esse comunicado não é uma despedida do futebol, mas sim uma transição para novos desafios que essa paixão irá me proporcionar. Deixo os gramados para trabalhar nos bastidores e repassar um pouco da minha realidade para as novas gerações. Gerar oportunidades para que outros sonhos se materializem será minha nova missão. Obrigado, futebol."

