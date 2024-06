A- A+

Santa Cruz Com Santa Cruz invicto no Estadual sub-20, volante sonha com vaga no time principal Aos 20 anos, Richardson enalteceu a campanha feita pelo Santa até aqui no Pernambucano da categoria

Com o Santa Cruz vivendo um excelente momento no Campeonato Pernambucano sub-20, o volante Richardson, de 20 anos, avalia que a equipe tem tudo para fazer uma boa campanha no Estadual da categoria.

O Tricolor foi dono da segunda melhor campanha da primeira fase, com 22 pontos, e estreou na fase seguinte com vitória sobre o Petrolina, por 1x0.

Em meio aos números do time, Richardson enalteceu a união do grupo e acredita que o elenco pode brigar pelo título. Atualmente na segunda fase do torneio, o Santa tem, no acumulado, nove jogos disputados. São sete vitórias e dois empates.

"É um grupo fechado, todo mundo apoia todo mundo, todos por uma causa só que é o título. Vamos continuar juntos nessa batalha firme e forte para conseguir nosso principal objetivo", começou.

"A gente sabe da responsabilidade que é vestir essa camisa, mas comentamos muito um com o outro e esperamos que seja a gente a derrubar esse tabu na competição. Queremos fazer história com esse título", prosseguiu.

O volante também comentou sobre sua chegada ao clube pernambucano na atual temporada, e afirmou ter o desejo de chegar ao time profissional do Santa Cruz no próximo ano.

"Venho do Ceará e comecei no Pacajus, onde também atuei no profissional. Hoje estou vestindo e honrando a camisa do Santa, querendo subir para o time principal, buscando agregar e fazer história aqui. Nosso objetivo é chegar lá em cima, no profissional, ter oportunidade. Trabalhamos duro cada dia na semana para isso acontecer", concluiu.

