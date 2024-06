A- A+

SANTA CRUZ Joia da base, atacante Anthony projeta futuro no Santa Cruz: "Não vai faltar raça" O jogador, de 19 anos, integra o elenco invicto do Pernambucano sub-20

Destaque das categorias de base do Santa Cruz na temporada de 2024, o atacante Anthony, de 19 anos, integra o elenco que está invicto no Campeonato Pernambucano sub-20.

Dos 12 jogos do sub-20 no ano - sendo nove pelo Pernambucano e três pela Copa São Paulo - a joia da base atuou em todos como titular e marcou um gol.

Com a expectativa de manter a boa campanha e conquistar o título do Estadual, o atacante prega que “não vai faltar raça”.

“O que nunca vai faltar é raça e vontade. Essa camisa é muito pesada, não é qualquer um que veste. Sempre entreguei tudo no campo por essa camisa que visto desde os meus 14 anos”, iniciou o jogador, em entrevista à Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (20).

Invicto na competição, o Tricolor avançou à segunda fase do campeonato com uma rodada de antecedência. Na primeira fase, o Santa Cruz somou 20 pontos em oito jogos, com seis vitórias e dois empates.

Na segunda fase, a Cobra Coral estreou com triunfo diante do Petrolina no último domingo (16), por 1 a 0, no Arruda.

Com o bom desempenho, a expectativa é que a equipe possa voltar a erguer o troféu do Pernambucano da categoria. A última vez em que isso ocorreu foi em 2003.

Para Anthony, a “pressão” de conquistar o título serve como incentivo para manter o foco no objetivo principal.

“Estamos numa sequência boa no campeonato, mas ainda temos um longo caminho pela frente, vamos dar um passo de cada vez com muita humildade. O segredo para uma boa campanha é muito trabalho e dedicação. Quando o grupo se fecha e existe companheirismo, sem vaidade, as coisas tendem a dar certo. Quando todos estão com a mentalidade de fazer acontecer, de ser campeão, as coisas acontecem naturalmente”, pontuou o jogador.

“A pressão é normal, sempre vai existir. Sabemos que temos a responsabilidade de quebrar esse jejum e trazer esse título para o Arruda, mas estou bem centrado e focado. O grupo está se dedicando e, se Deus quiser, vamos conquistar o título”, concluiu.

Vestindo a camisa do Tricolor pela quarta temporada consecutiva, o atacante terá seu vínculo encerrado em agosto, mas tem a expectativa que o clube possa mantê-lo na equipe para disputar as competições de 2025 pelo time profissional.

“Meu contrato com o clube se encerra em agosto, mas no momento estou focado em ajudar minha equipe da melhor forma possível para conquistar o nosso objetivo principal, que é o título. Enquanto ao futuro, ainda não está nada definido, mas tenho um carinho e uma conexão enorme pelo Santa Cruz e pela torcida”, declarou o atleta de 19 anos.

“Sabemos da dificuldade do clube, mas seguir a carreira como um atleta profissional é o que todo jogador de base almeja”, concluiu.

Em campo, o próximo compromisso do Santa Cruz será contra o Sport, no dia 9 de julho, às 15h. Para o Clássico das Multidões, Anthony exalta a importância da presença da torcida para apoiar os atletas corais em campo.

“O que move o coração do clube é a torcida, a presença deles nos alegra demais. Eles indo ao estádio nos apoiar e torcer nos motiva muito, é um gás a mais. A torcida do Santa Cruz tem meu respeito e meu carinho”, concluiu.

