FUTEBOL Santa Cruz empresta zagueiro e volante à Cabense para a disputa da Série A2 do Pernambucano O zagueiro Ruan e o volante Carlos Henrique irão disputar a segunda divisão do Estadual, que acontece entre junho e setembro

O Santa Cruz anunciou, na última segunda-feira (17), o empréstimo de mais dois jogadores. O zagueiro Ruan Robert, de 21 anos, e o volante Carlos Henrique, de 22, foram cedidos à Cabense para disputar a Série A2 do Campeonato Pernambucano, que acontece entre os meses de junho e setembro.

Vestindo a camisa do Tricolor por três temporadas, Ruan fez parte da campanha do vice-campeonato no Pernambucano Sub-20 em 2023, atuando em 14 jogos e marcando um gol.

Neste ano, o defensor teve oportunidade no time profissional, mas foi acionado em um único jogo. Na ocasião, o jogador entrou em campo na semifinal contra o Sport, no Estadual. Antes do Santa Cruz, o atleta teve passagem nas categorias de base do Náutico.

Ruan Robert, zagueiro do Santa Cruz. Foto: Evelyn Victória/SCFC

No Santa Cruz desde 2020, Carlos Henrique já foi emprestado outras vezes para equipes pernambucanas, como o Atlético Pernambucano, em 2022, além do Belo Jardim e Santa Helena em 2023.

Na temporada de 2024, o volante autou em três jogos pelo profissional, sendo dois pelo Campeonato Pernambucano e um pela pré-Copa do Nordeste. O atleta também soma passagens por Náutico e Sport.

Carlos Henrique, volante do Santa Cruz. Foto: Rafael Melo/SCFC

Em campo, o primeiro compromisso da Cabense será no domingo, 30 de junho, contra o Vera Cruz. A partida será realizada no estádio Gileno de Carli, no Cabo de Santo Agostinho, às 15h.

