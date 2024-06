A- A+

Sport Sport informa que obra da Ilha do Retiro deve ser concluída em setembro Conforme o presidente do Sport, Yuri Romão, chuvas atrapalharam o planejamento de finalizar as reformas em agosto

As obras na Ilha do Retiro ganharam um novo prazo para terminarem. De acordo com o presidente do Sport, Yuri Romão, as fortes chuvas que caíram na Região Metropolitana no Recife recentemente atrasaram o planejamento da diretoria em reabrir o estádio em agosto. Agora, se o clima ajudar, a expectativa é que a casa rubro-negra volte a receber jogos em setembro.

"Infelizmente, as chuvas foram fortes e tivemos que adiar um pouco. Estamos nos dedicando ao máximo nessa obra. Se o tempo nos ajudar, a Ilha do Retiro ficará pronta em setembro”, explicou o mandatário, em entrevista ao site oficial do clube.

Apesar do atraso no cronograma, o Sport atualizou como andam as reformas da Ilha. Principal preocupação do clube, o gramado entrou na fase de terraplanagem com pó de pedra. A expectativa é que esta etapa seja concluída no sábado (22), para que se inicie o processo de drenagem, na segunda-feira (24). Esta etapa dura, aproximadamente, três meses.

Além disso, o clube também detalhou como está a questão da iluminação do estádio. Os 48 refletores antigos foram retirados e levados para o CT José de Andrade Médicis. Os novos equipamentos em LED são aguardados para dar início à instalação. Ainda segundo o Sport, o aumento de carga de energia está em andamento e tem previsão de ser finalizado em agosto.

Vestiário novo

Outro trabalho que vem sendo tocado é a reforma do vestiário do Sport. Segundo o engenheiro da obra, Walter Revoredo, a área de aquecimento será ampliada, "dividindo melhor as salas, retirando o forro de PVC que existe atualmente, valorizando as arquibancadas e garantindo um ambiente mais esportivo".

