Ceará x Sport: Leão tem dois suspensos e preocupações para clássico nordestino

As ausências têm castigado o Sport nos últimos jogos. E para o compromisso desta quinta-feira (20), contra o Ceará, fora de casa, o técnico Mariano Soso terá que lidar com novos problemas para escalar a equipe para o clássico nordestino válido pela 11ª rodada da Série B.

A formação para encarar o vai passar diretamente pela recuperação ou não dos jogadores entregues ao departamento médico. Além de Felipinho, que só deve ser opção no próximo mês, outros quatro jogadores estão lesionados.

PEEEEEEGAAAA!! Assim foi o gol de Roberto Rosales na Arena de Pernambuco! pic.twitter.com/5w9rth0cq0 — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 16, 2024

Com uma contusão óssea no joelho direito, Chrystian Barletta não atua há três jogos. Outro atacante ausente é Romarinho. O camisa 11 teve diagnosticada uma entorse no tornozelo direito, após o jogo com o Paysandu, e não encarou o Mirassol.

No setor defensivo, são duas as baixas. Enquanto Rafael Thyere sofreu uma lesão no tendão do calcâneo direito, Dalbert foi substituído perante o Mirassol com dores e virou dúvida.

Suspensos no Sport

Além dos machucados, Mariano Soso ainda viu a lista de desfalques aumentar por conta do acúmulo de cartões amarelos. No último domingo (16), Fabricio Domínguez e Zé Roberto receberam o terceiro cartão e não viajam para Fortaleza.

Retornos

Por outro lado, o Leão poderá contar com dois atletas que não encararam o Mirassol. Depois de cumprir suspensão na última rodada, Felipe volta a ficar à disposição. Fabinho, por sua vez, que tinha sido ausência por causa de uma virose, também deve constar na lista de relacionados para encarar o Vozão.

