Conheça o Wolverhampton, próximo destino de Pedro Lima do Sport

Nesta segunda (17), o Sport anunciou a venda de Pedro Lima ao Wolverhampton. Apesar da equipe não ser tão popular como o Chelsea, clube em que o lateral estava cotado para se transferir, o Wolves, como é conhecido, possui certo tradicionalismo na Inglaterra e é lembrado pela sua legião de portugueses no elenco.

O Sport Club do Recife comunica que celebrou acordo vinculante para cessão dos direitos econômicos e federativos do atleta Pedro Lima para o Wolverhampton Wanderers, da Inglaterra. O acordo está sujeito às condições de praxe, entre elas a aprovação do atleta em exames médicos… pic.twitter.com/UyarvAFROo