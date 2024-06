Santa Cruz: após reestruturação, Arruda tem capacidade ampliada para 50 mil torcedores

A- A+

Após passar por uma série de reestruturações, o Santa Cruz conseguiu um laudo que permite a ampliação da capacidade do Estádio do Arruda para receber até 50 mil torcedores. Antes, estava liberado até 47 mil.

A informação foi comunicada pelo Tricolor na última quarta-feira (19), através das redes sociais.

️ Após intensos trabalhos de reestruturação e a mais recente vistoria do Corpo de Bombeiros, nossa casa, o Estádio do Arruda, está liberado para receber até 50 mil torcedores novamente!



Mesmo sem jogos do time profissional desde o dia 9 março, quando o Santa Cruz empatou com o Sport por 1 a 1 nas semifinais do Campeonato Pernambucano, o Arruda continuou recebendo partidas das categorias de base.

Recentemente, o Mundão do Arruda também foi a casa da Seleção Brasileira feminina durante os treinamentos para os amistosos diante da Jamaica.

Na temporada de 2024, o Arruda recebeu pouco mais de 124 mil pagantes durante os sete jogos no Campeonato Pernambucano, uma média de 17.770 torcedores.

Confira a evolução da liberação do Arruda após a pandemia:



03/2022 – 7.250 pessoas*

04/2022 – 20.000 pessoas*

08/2022 – 32.000 pessoas*

08/2022 – 40.000 pessoas

03/2023 – 44.000 pessoas

03/2024 – 47.000 pessoas

06/2024 – 50.000 pessoas

* Uso apenas do anel inferior

Fonte: Cassio Zirpoli

