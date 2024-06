A- A+

Santa Cruz Corpo de Bombeiros nega ter liberado Arruda para receber 50 mil pessoas; Santa mostra laudo À reportagem, corporação informou que última vistoria no estádio do Santa Cruz aconteceu em dezembro do ano passado

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) negou, nesta quinta-feira (20), ter feito qualquer recente vistoria no Estádio do Arruda, autorizando a presença de público até 50 mil pessoas, conforme anunciou o Santa Cruz na última quarta-feira (19).

Através de nota enviada à reportagem, o órgão de segurança comunicou que a última vistoria na casa coral aconteceu em dezembro do ano passado.

"A última vistoria oficial realizada pelo CBMPE no estádio ocorreu em dezembro de 2023, e atualmente o Estádio do Arruda está autorizado a receber um público máximo de 43.953 pessoas", informa.

Ainda de acordo com os Bombeiros, "para que o estádio possa aumentar sua capacidade de público, é necessário que sejam cumpridas todas as exigências estipuladas no Termo de Compromisso vigente e uma nova vistoria seja solicitada ao CBMPE".

A nota da corporação diz que o Arruda possui um Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido, conforme as cláusulas especificadas no Termo de Compromisso firmado pela diretoria tricolor, onde o clube se comprometeu a atender as exigências de segurança até 05 de outubro deste ano.

Documento como prova

Em meio à nota dos Bombeiros, o Santa Cruz enviou à Folha de Pernambuco um laudo com a data de 8 de janeiro de 2024 e validade de um ano. No documento deferido pelo major Salomão Pereira de Queiroz, consta que o Arruda estaria liberado para receber 50.582 torcedores.

Laudo apresentado pelo Santa Cruz. Foto: Reprodução

