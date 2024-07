A- A+

Futebol Bruno Mezenga e Paulo Sérgio Juntos? Pivetti não descarta utilizar dupla no time titular Atacantes fizeram parceria no segundo tempo do Náutico na vitória por 2x1 diante do Confiança

Bruno Mezenga ou Paulo Sérgio? Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. No lugar de optar por apenas um dos dois centroavantes para começar jogando, o técnico do Náutico, Bruno Pivetti, não descarta começar com a dupla já entre os 11 titulares. Opção que ganhou força após o bom desempenho da dupla no segundo tempo diante do Confiança, pela Série C do Campeonato Brasileiro.



Mezenga saiu do banco de reservas para marcar os dois gols na vitória por 2x1. Ambos de cabeça, aumentando a presença de área, setor em que Paulo Sérgio atua. O atual titular do Náutico é o artilheiro do time na Série C, com sete gols. Já o companheiro de posição comemorou as primeiras bolas na rede pelo Timbu.





“Já utilizei sistema com dois centroavantes algumas vezes. Por termos Mezenga e Paulo Sérgio, que são excelentes finalizadores e muito inteligentes, é possível, sim, atuarem juntos. Se será de início ou ao longo da partida vai depender da questão estratégica, do que o jogo pede, da análise do adversário.



Mas, ao longo da semana, trabalhamos com os dois centroavantes de maneira conjunta. É mais uma variação que podemos utilizar”, afirmou Pivetti.

Aproveitando o momento, Mezenga também não escondeu que enxerga a possibilidade de fazer dupla com Paulo Sérgio. Os dois já se conhecem há anos, da base do Flamengo, mas só tinham jogado juntos uma única vez, há 17 anos.



“Sempre tem espaço. Temos de analisar os jogos dos adversários também. Não é só chegar e colocar. Sabemos da importância dele e da minha. Cabe ao Pivetti (decidir)”, declarou Mezenga.



“Todo mundo tem oportunidade de jogar. Estava tendo algumas, mas com pouco tempo, e nesse (contra o Confiança) eu tive mais. O grupo todo vem se preparando, tanto os que estão jogando como os que não estavam sendo tão aproveitados. Pivetti tem várias opções para poder ajudar o Náutico”, completou.

