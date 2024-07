Náutico apresenta novos uniformes para a temporada 2024; confira imagens

A- A+

O Náutico apresentou nesta quarta (3) os novos uniformes do clube para a temporada 2024. A Diadora é a nova fornecedora de material esportivo, substituindo a N6, antiga marca própria do Timbu, que estava desde 2019.

Os novos padrões serão usados já no domingo (7), no jogo do Náutico contra a Tombense, em Tombos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. As camisas já estão à venda nas lojas físicas do clube e no site oficial. Confira abaixo as imagens do novo uniforme alvirrubro.



Veja também

Basquete Brasil x Camarões: Seleção de Basquete busca liderança do grupo; saiba onde assistir