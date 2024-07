A- A+

Mudança Náutico x Athletic-MG: partida tem data e horário antecipado pela CBF O duelo entre as duas equipes vai acontecer no dia 21 deste mês

A partida entre Náutico x Athletic-MG, que será disputada no estádio dos Aflitos pela 14ª rodada da Série C, teve a data e o horário antecipado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O confronto seria disputado às 20h do dia 22 de julho, uma segunda-feira. Agora o duelo vai acontecer às 19h do dia 21, no domingo.

Mudança de data e horário da partida entre Náutico x Athletic-MG, nos Aflitos. Foto: Reprodução/CBF

O Náutico ainda tem duas partidas na terceira divisão antes de enfrentar o Athletic-MG.

O Timbu encara na sequência Tombense, fora de casa, neste domingo (7) e o Figueirense, em casa, no dia 14.

O Náutico se recuperou na Série C com a vitória de virada diante do Confiança, por 2 a 1. Os dois gols alvirrubros foram marcados pelo centroavante Bruno Mezenga.

