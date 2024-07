Náutico busca quebrar invencibilidade da Tombense em casa na Série C

A- A+

Ao lado do Botafogo-PB, a Tombense é a melhor mandante da Série C do Campeonato Brasileiro. Em cinco jogos disputados em casa, a equipe mineira tem quatro vitórias e um empate, com aproveitamento de 86,6%. Uma campanha que aumenta o nível de dificuldade do Náutico, que encara o time no domingo (7), em Tombos.





Com apenas uma vitória fora de casa, no 3x0 alcançado diante do ABC, no Frasqueirão, o Náutico tenta melhorar os números como visitante para se aproximar do G8 da Série C. “Vamos trabalhar essa semana para chegar lá e desbancar essa sequência deles, conseguindo os três pontos”, disse o meia Marco Antônio.



Pontuar longe do Recife é importante principalmente pelo fato de o Náutico ter desperdiçado pontos em casa na Série C. O clube só venceu Remo (4x1) e Confiança (2x1) nos Aflitos. Nos demais jogos, o clube empatou com São Bernardo (1x1) e Caxias (2x2), além de ter uma derrota por 1x0 para o Floresta.



“Temos que mudar a mentalidade e buscar os pontos fora também. Pela camisa e pelo time que temos, não podemos ficar nessa situação de ter apenas uma vitória fora. É pouco para o que buscamos na competição. Queremos quebrar essa sequência ruim”, anotou o meia.

Na Série C, a Tombense venceu em casa São José e Sampaio Corrêa, ambos por 1x0. Além disso, bateu o Floresta por 3x0 e o Caxias por 2x1, tendo ainda um empate em 0x0 com a Ferroviária. Os mineiros estão no sexto lugar, com 18 pontos. O Náutico é o 12º, com 12.

