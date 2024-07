A- A+

Apresentados, Islan e Deivity projetam melhora defensiva do Náutico na Série C

O problema defensivo vem se tornando uma constância do Náutico nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Em dez partidas realizadas até o momento, o Timbu já sofreu 14 gols - média de mais de um por partida.

Para ajudar a solucionar esse problema, o clube apresentou nesta sexta-feira (5) aqueles que podem ser a solução: o zagueiro Islan e o zagueiro Deivity.

Islan reconheceu a questão defensiva como um problema e projetou uma melhor no setor.

"Sei que o time tem capacidade de reverter isso e tenho toda certeza que, quando eu entrar dentro de campo, junto com meus companheiros, a gente vai reverter isso para poder melhorar a situação de gols.Tenho total capacidade de resolver também, quando o professor precisar, porque o Náutico é um time grande e não merece estar nessa situação", afirmou Islan.

Deivity também afirmou estar ciente do problema defensivo e disse reconhecer a importância de assumir o gol do Náutico.

"Eu sei da responsabilidade de não somente substituir o Vagner, que era um goleiro que, acredito eu, já tinha um identificação com boa parte da torcida pelo tempo que estava aqui e pelas partidas que vinha fazendo. Sei da responsabilidade de assumir o protagonismo em um setor que vem sofrendo ao longo da competição.", iniciou.

O novo arqueiro do clube também indicou qual pode ter sido a razão dessa dificuldade defensiva.

"Acredito que isso tem muito a ver também com algumas filosofias de jogo. Não quero dizer que a do Mazola era errada e a do Pivetti é a certa, mas eu acredito que, às vezes, alguma aptidão de algum treinador, que o outro pode consertar esse setor. Espero que isso aconteça, estou muito feliz e sei da responsabilidade de defender a meta do Náutico, que tem uma grande torcida e uma camiseta pesada no cenário nacional", completou.

Para o próximo jogo, que acontece no domingo (7), diante da Tombense, fora de casa, Deivity reconheceu as dificuldades do confronto, mas afirmou que o clube está se preparando bem para o confronto.

"Esse confronto contra a Tombense, por mais difícil que eles sejam, por ser nos domínios deles, a gente sabe que tem toda uma questão que envolve em um jogo contra a Tombense, a questão de viagem e tudo, não que seja algum tipo de desculpa, mas é claro que acaba sendo um fator aliado deles. Então a gente está fazendo um trabalho muito bem feito, após o jogo contra o Confiança", admitiu.

Islan também demonstrou confiança para a partida contra os mineiros. "Eu creio que a gente vai para essa viagem com o pensamento positivo para fazer um bom jogo e trazer os três pontos", afirmou islan.

