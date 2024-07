A- A+

Futebol Náutico perto de oficializar contratação do atacante Felipe Ferreira, do Retrô Jogador chega ao clube após o Timbu não ter sucesso no acerto com Vinícius Leite, que fechou com o Botafogo-PB

Um dia depois de não conseguir o acerto com o atacante Vinícius Leite, que recebeu proposta superior do Botafogo-PB e optou pelo clube paraibano, o Náutico voltou ao mercado e acertou a contratação do atacante Felipe Ferreira, de 30 anos, que pertence ao Retrô. A negociação foi divulgada pelo presidente da Fênix, Laércio Guerra, em entrevista ao programa "Léo Medrado & Traíras", no YouTube.

Felipe jogou pela última vez no dia 10 de março, pelo Santo André, no Campeonato Paulista, diante da Ponte Preta. Em 10 partidas pelo clube, não marcou gols. O atacante também tem passagens por Botafogo, Vasco, Grêmio, Atlético-GO, Chapecoense, Ferroviária, Cuiabá e CRB.

O próximo compromisso do Náutico na temporada será domingo (14), contra o Figueirense, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu é o 12º colocado, com 13 pontos. O Figueira está em oitavo, com 18.

