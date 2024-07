A- A+

RETROSPECTO FAVORÁVEL Náutico não perde para o Figueirense em casa desde 2008; veja histórico Pela Série C, Náutico e Figueirense se enfrentam no próximo domingo (14), às 19h

Na reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, toda ajuda é bem-vinda para manter a positividade e seguir com foco no objetivo principal.

Pela 13ª rodada, o Náutico terá o retrospecto positivo como aliado contra o Figueirense: o Timbu não perde para o Furacão em casa desde 2008. As equipes se enfrentam no próximo domingo (14), às 19h, nos Aflitos.

Ao longo da história, Náutico e Figueirese já se enfrentaram 18 vezes, com equilíbrio nos resultados. São oito vitórias para o Timbu, oito triunfos para o Figueira e dois empates entre as equipes.

No entanto, o mando de campo do Alvirrubro é fator principal para o retrospecto favorável. No total, nove jogos foram realizados em Pernambuco, com sete vitórias do Náutico, um empate e apenas uma derrota.

A única vitória do Figueirense em solo pernambucano aconteceu em 2008, pela 17ª rodada da Série A. Na ocasião, o Furacão bateu o Timbu por 2x1.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram outras cinco vezes na casa do Timbu, todos os jogos vencidos pelo Náutico.

O último confronto aconteceu em julho do ano passado, pela Série C. Victor Ferraz e Jean balançaram as redes para o Alvirrubro, que venceu a partida por 2x1.

Confira o retrospecto dos últimos cinco confrontos entre Náutico x Figueirense:

15/07/2023 - Náutico 2 x 1 Figueirense (Série C)

06/12/2020 - Figueirense 2 x 0 Náutico (Série B)

01/09/2020 - Náutico 1 x 0 Figueirense (Série B)

15/08/2017 - Náutico 2 x 0 Figueirense (Série B)

20/05/2017 - Figueirense 3 x 0 Náutico (Série B)

Equipes na Série C

Cinco pontos separam Náutico e Figueirense na tabela da Terceira Divisão. Com 13 pontos, o Timbu ocupa a 12ª colocação.

Por sua vez, o Furacão, com 18 pontos, está em 8º lugar, fechando a zona de classificação para a próxima fase.

Vale salientar que a equipe pernambucana tem um jogo a menos. A partida contra o Ypiranga foi adiada devido as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.

Precisando da vitória, o Náutico apostou na força da torcida para transformar os Aflitos em um verdadeiro caldeirão. O clube divulgou nesta segunda-feira (8) a promoção de casadinha para os duelos contra o Figueirense e Athletic.

Os ingressos custam a partir de R$ 25 para o público geral e podem ser adquiridos clicando aqui.

