Futebol Náutico monta esquema especial de ingressos para as partidas contra Figueirense e Athletic Venda "casadinha" de jogos do Náutico nos Aflitos terão ingressos que variam de R$ 20 a R$ 50

O Náutico divulgou nesta segunda (8) um esquema especial de venda de ingressos para os jogos contra Figueirense e Athletico, ambos nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro dos duelos, perante os catarinenses, será domingo (7), às 19h.

A bilheteria física dos Aflitos passa a funcionar a partir da sexta-feira (12), quando também começará a troca de ingressos para quem apresentar seu comprovante de doação ou de comparecimento no Hemope. A troca vale para qualquer setor do estádio, exceto cadeiras, e o ingresso sai de forma gratuita para a partida contra o Figueirense.

Confira valores:

Sócios Mais Fiel do Nordeste (exceto as categorias que já possuem 100% de desconto no ingresso)

Setor Hexa - R$ 20

Setor Vermelho/Gazzaneo - R$ 30

Setor Caldeirão - check in incluso para todos sócios pagantes de mensalidade

Público geral

Setor Hexa - R$ 25

Setor Vermelho/Gazzaneo - R$ 40

Setor Caldeirão - R$ 25

Valores individuais por jogo

Setor Hexa - R$ 25

Setor Vermelho/Gazzaneo - R$ 50

Setor Caldeirão - R$ 25

