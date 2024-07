A- A+

Futebol Casa nova: Matheus Melo e Henrique Lordelo são apresentados no Náutico Atletas chegam para reforçar o Timbu na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro

O vermelho e branco já eram cores que o volante Henrique Lordelo e o meia Matheus Melo estavam acostumados a vestir. A diferença é que tinha também o preto no meio. Mas, até o fim da temporada, a dupla, que começou 2024 em um clube tricolor, passará a defender um alvirrubro. Emprestados pelo Santa Cruz, a dupla reforçará o Náutico na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro.

“Eu me sinto honrado pela confiança da diretoria e da torcida. No Amazonas, não tive muita oportunidade. Aí recebi a ligação do Náutico, conversei com meu empresário e achei viável vir para cá. Podem esperar dedicação em campo para mudar o patamar do clube”, afirmou Matheus. O atleta estava emprestado ao time amazonense depois do fim do Pernambucano.

O meia também minimizou o fato de, meses atrás, ter passado pelo Santa Cruz. “Venho para jogar, ser profissional. É complicado por conta da rivalidade das torcidas, mas acho isso irrelevante. Venho para somar e ajudar o Náutico. Tive outras propostas, mas preferi aqui por conhecer os jogadores e o futebol pernambucano. Eu me sinto em casa aqui no Recife”, apontou.

Outro ex-Santa que chega ao Náutico é Henrique Lordelo. O atleta estava parado desde o fim do Estadual, mas já se colocou à disposição do técnico Bruno Pivetti, com quem já trabalhou no passado, para estrear o mais rápido possível.

“Trabalhei com ele (Pivetti) no Goiás. Foi brilhante, mas acabou por situações extracampo, com ele e um diretor se desligando do clube. Tínhamos começado bem a temporada. Ele me conhece, sabe bem meu potencial de poder ajudar o Náutico”, relembrou. “Eu não estava atuando, mas me preparei para caso uma oportunidade batesse à porta. O mundo do futebol é corrido e, com uma ligação, você precisa viajar e jogar. Hoje eu estou pronto se ele precisar me utilizar no jogo”, completou.

Veja também

Xadrez Pernambuco promove a volta do torneio "Memorial Governador Miguel Arraes de Xadrez" no Geraldão