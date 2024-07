Série D: a quatro jogos para o fim da primeira fase, conheça o cenário das equipes pernambucanas

A- A+

A primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro está na reta final.

Faltando apenas quatro jogos para o término da fase inicial, os times representantes de Pernambuco, Retrô e Petrolina, vivem momentos opostos na competição. A última rodada está marcada para os dias 20 e 21 de julho.

Na vice-liderança do grupo A4, com 17 pontos conquistados em dez jogos, o Retrô só depende de si para avançar à segunda fase da Série D.

A Fênix de Camaragibe iniciou na competição com um empate sem gols, mas embalou em duas vitórias consecutivas, sendo uma fora de casa.

Porém, nas três rodadas seguintes, a Fênix não conseguiu vencer, sendo derrotada em casa pela Itabaiana e pelo Petrolina, no estádio Paulo Coelho.

No primeiro jogo do returno, o clube pernambucano foi derrotado pela Jacuipense por 1 a 0 fora de casa. Em seguida, venceu o ASA e o Petrolina na Arena de Pernambuco, ambos por 1 a 0.

Nas rodadas finais, a equipe comandada por Itamar Schülle irá enfrentar Itabaiana, Sergipe, Juazeirense e CSE.

Estando atrás apenas da Itabaiana, a expectativa é que o Retrô mantenha os bons resultados e continue na busca pelo acesso à Série C.

Expectativas baixas no Sertão

Cinco posições abaixo, vivendo um momento de incertezas, o Petrolina tem vida difícil e terá que torcer para o tropeço dos rivais para tentar uma classificação à segunda fase.

Semelhante ao Retrô, a Fera Sertaneja também iniciou a Série D com um empate sem gols, com uma sequência foi negativa.

O Petrolina sofreu duas derrotas consecutivas sob o comando de William Lima, que deixou a equipe após perder em casa para a Itabaiana.

Para a sequência da Série D, a equipe do Sertão pernambucano contratou o técnico Alyson Dantas, que começou com o ‘pé direito’ ao vencer duas partidas consecutivas.

No entanto, os resultados seguintes colocaram o Petrolina em uma situação desfavorável.

Nos últimos cinco jogos, foram dois empates e três derrotas, com seis gols sofridos e apenas um marcado, expondo também a falta de eficiência no setor ofensivo da Fera.

Em dez jogos, a equipe sertaneja marcou apenas cinco gols, consolidando-se como o pior ataque do grupo.

Ocupando a penúltima posição, o Petrolina terá que vencer todos os seus jogos e depender de resultados das equipes acima na tabela para continuar na busca pelo acesso à Terceira Divisão.

Regulamento

Assim como na edição anterior, a Série D foi dividida em oito grupos, com oito equipes em cada. Os quatro melhores de cada chave avançam para o mata-mata, com confrontos de ida e volta, seguidos pelas oitavas de final e demais fases.

Os quatro semifinalistas garantem o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano.

Premiação é ‘garantia de sobrevivência’

Para esta temporada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou os valores das cotas de participação. Na primeira fase, os clubes receberam R$ 400 mil.

Caso avancem para a segunda fase, as equipes pernambucanas irão embolsar mais R$ 150 mil, valor que se repete a cada fase avançada. Na final, os clubes finalistas recebem mais R$ 200 mil pela disputa da taça.

Com recursos escassos, a Fera Sertaneja precisou promover rifas e contar com patrocínios para cobrir os custos de participação na Série D. Avançar de fase no Brasileiro, para o Petrolina, representa mais que a busca pelo acesso.

Com as cotas, o clube poderá se manter em dia até o final da temporada e planejar o ano de 2025.

Próximos confrontos

Pela 11ª rodada da Série D, Retrô e Petrolina entrarão em campo nesta quarta-feira (3). A Fênix de Camaragibe enfrentará a Itabaiana, às 20h, fora de casa, enquanto a Fera Sertaneja recebe o Sergipe, às 19h, no Paulo Coelho.

