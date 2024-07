Sport terá semana livre para recuperar peças, de olho no Guarani

A- A+

Com o intervalo de uma semana até voltar a entrar em campo, o Sport espera poder contar com algumas peças, entregues ao departamento médico, no próximo compromisso do clube, contra o Guarani, pela 14ª rodada da Série B.

De certo, até o momento, apenas o retorno do zagueiro Chico, que cumpriu suspensão no empate com o Botafogo-SP, no último sábado (29).

Outro que vive a expectativa de reforçar a equipe, em Campinas, é o atacante Romarinho. Se recuperando de entorse no tornozelo direito, o camisa 11 chegou a aparecer no gramado do CT, na semana passada. Caso seja liberado para trabalhar com o grupo nos próximos dias, tem a possibilidade de ser relacionado para a partida fora de casa.

Na lateral esquerda, Felipinho e Dalbert ainda se recuperam de lesões musculares na coxa direita. Rafael Thyere, por sua vez, só tem previsão de retorno para o início de agosto, por conta de uma contusão no tendão calcâneo direito. O capitão realiza tratamento conservador junto ao departamento médico rubro-negro.

Logo após o empate com o Botafogo-SP, o técnico Mariano Soso comentou a importância da recuperação de peças para o confronto com o Bugre, no domingo, no Brinco de Ouro. Após retornar de Ribeirão Preto nesta segunda-feira (1º), o elenco inicia os trabalhos visando a partida, nesta terça (2), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista.

“São situações muito particulares. Tenho que estar calmo e preciso enfrentar uma semana longa para recuperar (jogadores) e treinar, de tal maneira, para voltarmos a vencer”, comentou.

Com 20 pontos, o Sport é o atual 5º colocado da Série B. O Leão está um ponto atrás do Vila Nova, equipe que abre o G4, mas pode perder três posições até o término da rodada.

Para isso, Santos e Goiás precisam vencer seus compromissos, contra Chapecoense e América-MG, respectivamente, além de ter um ganhador no duelo entre Novorizontino e Mirassol.

