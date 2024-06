Sport: erros sucessivos da defesa e má fase do ataque preocupam para sequência de jogos na Série B

A- A+

Atualmente na quinta posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, fatores tanto defensivos, quanto ofensivos preocupam o Sport para a sequência de jogos na Série B.

Nas últimas duas partidas, diante do Novorizontino e do Botafogo-SP, erros da defesa do Leão custaram caro, até porque, em ambos casos, o Leão saiu sem a vitória e com muita dor de cabeça.

Além disso, outro ponto de preocupação para o Sport está na má fase dos jogadores de ataque. Para se ter uma ideia, o gol marcado por Zé Roberto diante do Botafogo-SP foi o primeiro de um centroavante do Rubro-negro em um mês.

Confira, abaixo, um panorama feito pela Folha de Pernambuco sobre o atual momento vivido pelo Sport na temporada.

Falhas defensivas

Apesar do bom desempenho no início da temporada, que rendeu o título do Campeonato Pernambucano e a campanha de semifinal da Copa do Nordeste, a defesa do Sport está devendo bastante.

O sinal de alerta foi ligado na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, pela 12ª rodada da Série B. Na ocasião, logo no primeiro minuto de jogo, o zagueiro Alisson Cassiano recuou mal a bola para o goleiro Caíque França, que estava fora da meta. Com isso, o defensor marcou um gol contra que condicionou o resto da partida.

Em coletiva de imprensa após o jogo com o Novorizontino, o técnico Mariano Soso chegou a citar que essas "imperfeições" do sistema defensivo afetaram diretamente o time. "O plano de jogo evidenciou imperfeições e sou responsável disso. Como responsável, não alcancei (o posicionamento correto). Não posso falar que deu certo, mas tivemos um jogo condicionado à primeira ação de jogo. Tivemos tempo para desenvolver melhor o nosso plano, mas não conseguimos", explicou, à época.

A melhora no setor, no entanto, não veio no jogo seguinte, contra o Botafogo-SP, o Leão tinha a chance de chegar ao G4 caso vencesse, mas outro erro defensivo no início também mudou o rumo da partida. Aos seis minutos, o zagueiro Luciano Castán tentou um drible na entrada da própria área, mas escorregou, e viu Carlos Manuel encobrir Caíque França para dar a vantagem à Pantera.

Vale ressaltar que a má fase do setor defensivo tem forte ligação com desfalques importantes. Se tratam de: Rafael Thyere, zagueiro e capitão que segue fora por lesão no tendão direito calcâneo; Felipinho, lateral que lesionou a coxa direita; e Dalbert, outro lateral fora por estar contundido na área da coxa direita. Segundo o Departamento Médico do Sport, os três seguem em tratamento para poder retornar à equipe o mais rápido possível.

Luciano Castán, zagueiro do Sport. - Foto: Paulo Paiva/SCR

Ataque em baixa

A má fase dos jogadores de ataque também chamam muita atenção. O principal ponto vai para o centroavante Gustavo Coutinho, artilheiro do time do ano com 14 gols. Apesar disso, ele não marca na Série B desde a vitória sobre o Brusque, na quarta rodada da Série B, no dia 11 de maio. De lá para cá, são oito partidas sem balançar as redes no campeonato.

Nesse meio tempo, Gustavo Coutinho até chegou a marcar, na semifinal da Copa do Nordeste. Na ocasião, o Leão foi goleado por 4 a 1 para o Fortaleza e foi eliminado. Em números absolutos, são seis partidas sem balançar as redes.

Gustavo Coutinho, artilheiro do Sport, vive má fase na temporada. - Foto: Rafael Bandeira/SCR

A má fase se espalha para outros atletas do setor ofensivo. O meia-atacante Lucas Lima não marca desde fevereiro, e não distribui assistência há 11 jogos. Já Zé Roberto, que balançou as redes contra o Botafogo-SP, não fazia um gol desde a vitória por 2 a 0 sobre o ABC, dez partidas atrás.

O setor conta, ainda, com uma baixa muito importante. O ponta-esquerda Romarinho segue em tratamento de um entorse no tornozelo direito. O atleta esteve fora dos últimos três jogos, e não deve voltar na próxima partida, diante do Guarani, fora de casa, no domingo (7), às 18h30. O atacante é uma peça importante do esquema de Mariano Soso, já que ele tem características muito ofensivas e tenta sempre desequilibrar o adversário em jogadas individuais.

Sequência na Série B

Com desfalques ou não, o Sport precisa se recuperar para a sequência na Série B. Após enfrentar o Guarani, o clube terá a difícil missão de bater o América-MG, líder da competição, no sábado (13), na Arena Pernambuco, a partir das 19h.

