Botafogo-SP x Sport: Fora de casa, Leão busca três pontos por retorno ao G4 da Série B

É consenso entre a torcida que o Sport poderia estar melhor colocado nesta Série B. Na última rodada, por exemplo, a equipe dirigida por Mariano Soso perdeu a oportunidade de liderar a competição, ao perder para o Novorizontino, na Arena de Pernambuco. O Leão estaria no topo da tabela com um jogo a menos, em meio à sequência de compromissos que terá pela frente longe do Recife. O primeiro deles, disputado neste sábado, pela 13ª rodada. Às 17h, o Rubro-negro visita o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

“A gente vinha de três jogos bons e teve essa falha no percurso. Ainda temos um jogo a menos, estamos no bolo de forma forte e sólida. Temos que continuar crescendo, sabemos que a Série B é difícil, vai ter momentos difíceis no caminho, mas depois da queda tem que levantar o mais rápido possível” ,comentou o meia Lucas Lima.

Com 19 pontos, o Sport deixou o G4 ao término da última rodada e agora ocupa a sexta posição. A equipe da Praça da Bandeira está um ponto atrás do Vila Nova, clube que abre a zona de classificação à Série A, e apenas três do América-MG e Avaí, primeiro e segundo colocados, respectivamente.

Vindo de quatro vitórias consecutivas, o Botafogo-SP ocupa a 12ª posição, com 16 pontos. A Pantera chegou a ser a lanterna do certame e pode igualar a pontuação rubro-negra, caso faça o dever de casa diante de seu torcedor. Fato que faz o elenco leonino projetar um duelo duro, neste sábado.

“Sabemos da qualidade e da sequência da equipe deles. Eles têm o nosso respeito, mas a gente tem a nossa qualidade, as coisas boas que a gente tem feito o ano todo. Temos que colocar isso dentro do campo de jogo, com humildade e trabalho. Sabemos que será um jogo difícil, mas somos o Sport. Temos grandes pretensões dentro do campeonato e vamos lutar com todas as forças para conseguir a vitória”, enfatizou o camisa 19.

Saga de desfalques

Para o duelo deste final de semana, o Sport ainda não poderá contar com, pelo menos, cinco jogadores. Na lateral esquerda, Felipinho e Dalbert ainda se recuperam de lesões na coxa. Rafael Thyere, por sua vez, só tem previsão de retorno para o início de agosto, por conta de uma contusão no tendão calcâneo direito.

Na frente, Romarinho até apareceu no gramado do CT, nesta semana, mas só deve ficar à disposição para o confronto com o Guarani, no próximo dia 07. O atacante se recupera de lesão no tornozelo.

Além das baixas por lesão, Mariano Soso ainda não poderá contar com Chico, expulso no revés para o Novorizontino. Luciano Castán, por outro lado, retorna ao miolo de zaga, depois de cumprir suspensão na última rodada.

A dúvida fica sobre quem fará parceria com o experiente defensor. Após gol contra bizarro, Alisson Cassiano pode dar lugar ao prata da casa Nassom.

Ficha técnica

Botafogo-SP

João Carlos; Matheus Costa, Bernardo Schappo, Fábio Sanches e Jean Victor; João Costa, Matheus Barbosa e Gustavo Bochecha; Emerson Ramon, Alex Sandro e Douglas Baggio. Técnico: Paulo Gomes.

Sport

Caíque França; Roberto Rosales, Alisson Cassiano (Nassom), Luciano Castán e Riquelme (Fabricio Domínguez); Felipe, Fabrício Domínguez (Fábio Matheus) e Tití Ortiz; Lucas Lima, Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto/SP)

Horário: 17h

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Thiago Filemon Soares Pinto (ambos do RJ)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Transmissão: Band, Canal GOAT, Premiere e TV Brasil.

Fabricio Domínguez diminui na Arena de Pernambuco. VAMOS, VAMOS, SPORT! pic.twitter.com/mUkKcTsTv4 — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 24, 2024

