SÉRIE B Sport joga mal, empata com o Botafogo-SP, e desperdiça chance de entrar no G4 da Série B Com o resultado, o Leão vai para a quinta posição da tabela, com 20 pontos, um atrás do Vila Nova, que tem 21

O Sport jogou mal, conseguiu arrancar um empate contra o Botafogo-SP. Com o resultado, a equipe desperdiçou a chance de entrar no G4 da Série B. A partida, válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi marcada por mais um erro defensivo do Rubro-negro.

O zagueiro Luciano Castán falhou na saída de bola, no começo do primeiro tempo, e possibilitou o primeiro gol da partida, marcado por Carlos Manuel. O Leão reagiu no segundo tempo, já nos acréscimos, e empatou com Zé Roberto, de pênalti.

Na rodada anterior, contra o Novorizontino, o zagueiro Alisson Cassiano já havia cometido um erro crucial para o time quando recuou mal a bola, pegou o goleiro Caíque França de surpresa, e marcou um gol contra. O Rubro-negro acabou derrotado por 2 a 1.

Com o resultado, o Leão foi para a quinta posição da tabela, com 20 pontos, um atrás do Vila Nova, que tem 21 e abre a zona de classificação para a Série A. Já o Botafogo-SP ficou com a 11ª colocação, com 17 pontos.

Agora o Sport se prepara para encarar o Guarani, fora de casa, no próximo domingo (7), às 18h30, pela 13ª rodada da Série B. O Botafogo-SP visita o Ituano no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 16h.

Sport x Botafogo-SP, pela Série B. - Foto: Igor Cysneiros/SCR

O jogo

O começo parecia animador para o Sport. O time começou bem a partida, ditando o ritmo e pressionando a saída de bola do Botafogo-SP, principalmente com Fábio Matheus. O erro, no entanto, estava no último passe, que ainda precisava de mais capricho.

A ineficiência foi punida com mais um erro defensivo do Rubro-negro. Logo aos seis minutos, o zagueiro Luciano Castán tentou um drible na entrada da área, escorregou, e a bola sobrou para Carlos Manuel, que não desperdiçou. O jogador encobriu o goleiro Caíque França com uma bela cavadinha e abriu o placar para a Pantera.

Nos minutos que se seguiram, o bom controle do Sport já era apenas uma lembrança. A equipe, que antes tocava até chegar ao campo adversário, mal conseguia acertar passes mais simples. Já o Botafogo-SP, naturalmente, abaixou as linhas, fechou os espaços e passou a jogar no contra-ataque.

Aos 31 minutos, a Pantera assustou novamente. Após cruzamento na área em batida de falta, Alisson Cassiano desviou de cabeça contra a própria meta, e Caíque França, que estava adiantado, precisou se esticar todo para evitar o segundo gol da equipe paulista.

Pouco tempo depois, aos 39, Emerson Negueba fez boa jogada na ponta direita, passou por um defensor, pedalou e chutou forte, cruzado, e viu a bola ir pela linha de fundo. Mais um momento de perigo contra a meta do Sport, que precisava correr atrás do placar. Até o fim do primeiro tempo, no entanto, isso não foi possível.

Intervalo

Na volta para o segundo tempo, o Sport continuava com a bola, mas sem criar chances de perigo. O Botafogo-SP, por outro lado, tentava aproveitar os erros leoninos.

Aos 13 minutos, Alex Sandro recebeu bela enfiada de bola, driblou o goleiro Caíque França, e balançou as redes. O assistente Daniel de Oliveira Alves Pereira, no entanto, viu impedimento na origem do lance e anulou o gol. Apesar disso, um sinal de alerta precisava ser ligado para o Leão, se o time quisesse ter a chance de empatar.

Aos 20 minutos, mais um lance de perigo. Negueba, mais uma vez, tentou de fora da área, bateu cruzado, mas viu a bola ir para a linha de fundo após a defesa de Caíque França.



Aos 32 minutos, após cruzamento de Lucas Lima, Zé Roberto dividiu na entrada da área e tocou com a mão na bola. No lance que seguiu, Fabrício Dominguez acabou marcando para o Leão, mas o gol foi anulado.



Aos 46 minutos, Jonas Toró aproveitou a cochilada da defesa do Sport, surgiu livre contra Caíque França, mas chutou sobre o gol.



Logo em seguida, Dieguinho foi derrubado dentro da área. Pênalti para o Sport. Zé Roberto foi para a bola e deslocou o goleiro em batida precisa para empatar a partida.

Ficha do jogo

Botafogo-SP 1

João Carlos; Walisson, Fábio Sanches, Carlos Manuel (Ericson), Bernardo Schappo e Jean Victor; Fillipe Soutto (Thássio), Emerson Negueba (Leandro Pereira), Patrick Brey, Douglas Baggio; Alex Sandro (Jonas Toró). Técnico: Paulo Gomes.

Sport 1

Caíque França; Alisson Cassiano, Nassom (Riquelme), Luciano Castán e Felipe (Pedro Martins); Fábio Matheus (Zé Roberto), Fabrício Domínguez e Tití Ortiz; Lucas Lima (Pedro Vilhena), Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho (Dieguinho). Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto/SP)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Thiago Filemon Soares Pinto (ambos do RJ)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Gols: Carlos Manuel (Botafogo-SP) | (Sport)

Cartões: Douglas Baggio, Emerson Negueba (Botafogo-SP) | Luciano Castán, Nassom, Riquelme (Sport)

Público: 4.383 pessoas

Renda: R$ 62.500

