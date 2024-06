A- A+

Sport Sport procura Fortaleza e pode tentar contratação do volante Lucas Sasha Clube pernambucano está de olho na janela de transferências que abre no próximo dia 10

De olho no mercado que abre no próximo dia 10, o Sport fez contato pelo volante Lucas Sasha, do Fortaleza. Ainda se proposta na mesa, o Leão sondou o clube cearense para saber a situação do jogador de 34 anos. A informação foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco.

O jogador é acompanhado de perto também por outras equipes. No entanto, só negociará com os clubes interessados com a liberação do Fortaleza. O cabeça de área tem contrato com o Tricolor até o fim deste ano e já pode assinar um pré-contrato com outro time na abertura da janela.

Caso acerte com Lucas Sasha, o volante seria o terceiro jogador a desembarcar na Ilha do Retiro vindo diretamente do Fortaleza, neste ano. No início da temporada, os atacantes Romarinho e Gustavo Coutinho foram adquiridos pelo Rubro-negro.

Sasha em 2024

Lucas Sasha chegou ao Fortaleza em 2022. Nesta temporada, foi acionado em 20 oportunidades, sendo nove delas como titular, conquistando com o clube do Pici os títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense.

