Sport Sport: Soso lamenta desempenho, mas diz "valorizar o ponto conseguido" em empate com Botafogo-SP Com o resultado, Leão perdeu a oportunidade de avançar para o G4 da Série B

Após o empate em 1 a 1 diante do Botafogo-SP, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Mariano Soso lamentou o desempenho abaixo da equipe. Ainda assim, ele disse "valorizar o ponto conseguido" nos acréscimos, em cobrança de pênalti do centroavante Zé Roberto.

"Principalmente (temos que) valorizar o ponto conseguido, mas, no jogo, não tivemos uma boa noite. Eu sempre falo com nossos atletas sobre a produção do nosso time. Valorizo a mudança no time no segundo tempo em tentar igualar e vencer um adversário complexo, que vinha de quatro vitórias consecutivas. Ainda acho que temos muita luta e temos que fazer a volta ao Recife para nos prepararmos da melhor maneira para o (próximo) jogo muito importante, contra o Guarani", afirmou o treinador.

Gol relâmpago

Caso vencesse, o Sport poderia ter alcançado a vice-liderança da Série B. Com o empate, no entanto, o Leão subiu da sexta para a quinta posição, com 20 pontos.

No duelo, o Rubro-negro saiu atrás do placar, logo aos seis minutos, após erro defensivo do zagueiro Luciano Castan. Para Mariano Soso, o gol sofrido "condicionou o restante do jogo", já que a equipe não conseguiu furar a defesa da Pantera até os acréscimos.

Luciano Castán, zagueiro do Sport. - Foto: Paulo Paiva/SCR

"Na escalação, tivemos um confronto com um adversário que tem muita ordem defensiva. Eles não disputam tanto a posse de bola, mas tentam fechar para que o adversário agrida. O Sport tentou muito e tivemos muita dificuldade para agredir, e, principalmente, tomamos um gol no começo do jogo. Isso condicionou muito, infelizmente, o plano do jogo", começou.

"Colocamos dois meias pela beirada, colocamos dois meias como Lucas (Lima) e Tití (Ortiz). Na nove, o Gustavo (Coutinho). Tivemos mudanças porque tinha um bloco muito baixo e tentamos quebrá-lo com jogadores nos corredores direito e esquerdo. Eu valorizo muito que os jogadores tiveram essa insistência, não tão clara, mas a recompensa foi o empate hoje", completou.

Foco no próximo compromisso

O Sport volta ao Recife para se preparar para encarar o Guarani. A partida acontece no domingo (7), fora de casa, a partir das 18h30. "Eu tenho que estar mais calmo e preciso para enfrentar uma semana longa e nos recuperar e treinar de uma maneira para voltar à vitória", finalizou Soso.

