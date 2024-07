A- A+

Futebol Arnaldo ressalta força do Náutico nos Aflitos em busca de vaga no G8 Lateral-direito destacou o equilíbrio na competição para pregar confiança na redação alvirrubra na Série C

A cinco pontos da zona de classificação e com um jogo a menos, o Náutico, em 12º lugar,com 13 pontos, segue na briga por uma vaga ao quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Nas próximas duas rodadas, o Timbu jogará com o apoio da sua torcida na busca por uma vaga no G8. A começar pelo duelo de domingo (14), contra o Figueirense, nos Aflitos.

“Sabemos da nossa força jogando em casa e a importância de ter o apoio da nossa torcida. Então, temos que saber aproveitar isso muito bem, porque são pontos importantes e que fazem a diferença no nosso campeonato, sem dúvidas. Serão confrontos complicados, mas vamos buscar vencer os dois e seguir na briga para entrar na zona de classificação”, comentou o lateral-direito Arnaldo, citando também o embate seguinte em casa, perante o Athletic.

Na busca para entrar na zona de classificação, Arnaldo afirma que confrontos diretos podem elevar a confiança do elenco na reta final da primeira fase da competição.

“O campeonato está bem equilibrado, a diferença de pontos está pequena entre os times que estão na zona de classificação e quem está brigando para entrar. Então, o Figueirense é um confronto direto e sabemos da importância de vencer em casa e ganhar confiança para a sequência nessa reta final”, projetou.

