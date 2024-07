A- A+

Futebol Com propostas do Japão e da Série B, Gustavo Maia pode deixar o Náutico Com a abertura da janela de transferência da Série B, CRB, Ponte Preta e clubes do exterior procuraram o atleta

O atacante Gustavo Maia pode deixar o Náutico antes do término da Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo informações apuradas pela Folha de Pernambuco, o atleta tem propostas de CRB, Ponte Preta e um clube do Japão.

Gustavo Maia desembarcou no Náutico em março, ainda durante as disputas do Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. Ao todo, o atacante tem 11 partidas pelo Timbu, com três gols marcados. Todos eles, inclusive, pela Série C, contra Caxias, Remo e ABC.



Com a abertura da janela de transferências para a Série B, o Náutico está tratando de segurar as principais peças. Um exemplo foi o início da negociação para renovar com centroavante Paulo Sérgio.

O próximo compromisso do Náutico na temporada é domingo (14), contra o Figueirense, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

