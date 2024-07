A- A+

Náutico Sem dificuldades, Náutico goleia Figueirense e se aproxima do G-8 da Série C O Timbu chegou a uma sequência de quatro jogos sem derrotas na terceira divisão

Sem dificuldades, o Náutico goleou o Figueirense por 4 a 0 no estádio dos Aflitos, neste domingo (14), em partida válida pela 13ª rodada da Série C. Com o resultado, o Timbu se afastou da parte de baixo da tabela e se aproximou do G-8 chegando na 11ª posição, com 16 pontos. O Figueira segue na 8ª colocação com 18 pontos somados.

PULSA O CORAÇÃO ALVIRRUBRO pic.twitter.com/lsreQ67qI3 — Náutico (@nauticope) July 14, 2024

Bruno Mezenga, Patrick Allan, Paulo Sérgio e o estreante Felipe Ferreira fizeram os gols do Timbu na partida. A equipe já está com uma sequência de quatro jogos sem derrotas na terceira divisão.

O Náutico volta a campo no dia 21 de julho, novamente nos Aflitos, contra o Athletic-MG. O Figueirense vai enfrentar Tombense.



O técnico Bruno Pivetti promoveu três alterações na equipe em relação ao último jogo contra o Tombense. Luiz Paulo, Marco Antônio e Bruno Mezenga entraram nas vagas de Diego Matos, Renato Alves e Andrey.

O jogo

O Timbu dominou a primeira etapa do início ao fim e a opção do técnico na escalação dos dois centroavantes deu certo rapidamente. Aos quatro minutos, Bruno Mezenga escorou o cruzamento da bola parada e Paulo Sérgio desperdiçou a chance na pequena área.

A pressão alvirrubra seguiu e um minuto depois saiu o gol. Após novo cruzamento, Mezenga ajeitou para Paulo Sérgio. O camisa nove parou no goleiro e Bruno Mezenga aproveitou o rebote para abrir o placar.

E o Náutico continuou pressionando o Figueirense. Aos 12 minutos, Paulo Sérgio saiu cara a cara com Ruan Carneiro. O goleiro dos visitantes fez uma boa defesa. O Timbu seguiu dominando completamente a partida e deu tempo de ampliar antes do intervalo.

Aos 47 minutos, Paulo Sérgio fez a jogada pela esquerda e achou o passe para Luiz Paulo. O lateral rolou para Patrick Allan. O meia finalizou de primeira, da entrada da área, sem chances para o goleiro do Figueira.



O Figueirense até voltou para o segundo tempo com mais ímpeto, porém foi o Náutico que seguiu no controle da partida. De tanto tentar, Paulo Sérgio conseguiu marcar seu gol.

A defesa do Figueira falhou na saída de bola e o centroavante alvirrubro arriscou de fora da área para boa defesa do goleiro. Na sequência, os visitantes voltaram a errar da mesma forma e, desta vez, Paulo Sérgio foi feliz no chute e marcou o terceiro gol do Timbu.

E ainda cabia mais. Estreante da noite, o meia Felipe Ferreira se apresentou da melhor forma possível aos alvirrubros. O camisa 96 acertou um belo chute de fora da área para aumentar o placar nos Aflitos.

Ficha técnica

Náutico 4

Deivity; Mateus Ludke (Arnaldo), Islan, Iran e Luiz Paulo; Sousa, Marco Antônio (Wendel Lessa), Patrick Allan (Felipe Ferreira) e Gustavo Maia (Matheus Melo); Bruno Mezenga e Paulo Sérgio (Thalissinho). Técnico: Bruno Pivetti.

Figueirense 0

Ruan Carneiro; Léo Maia, Tiago Barbosa, Genilson e Samuel; Jhony Douglas (Léo Baiano), Gledson (Camilo), Henrique Rodrigues (JP Iseppe) e Titto; Bruno Michel (Kaua) e Jefinho (Renan Bernabe). Técnico: João Burse.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistentes: Elson Araujo da Silva e Rafael Costa Pinheiro (ambos do MA)

Gols: Bruno Mezenga (5’ do 1° tempo); Patrick Allan (47’ do 1º tempo); Paulo Sérgio (15’ do 2º tempo); Felipe Ferreira (40’ do 2º tempo)

Cartões amarelos: Luiz Paulo (NAU); Marco Antônio (NAU); Kaua (FIG)

Público: 7.477 torcedores

Renda: R$ 102.875,00



Veja também

Confusão Final da Copa América entre Argentina e Colômbia tem tumulto na entrada dos torcedores em Miami