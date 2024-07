A- A+

Futebol Série C: Náutico enfrenta o Figueirense de olho no G8; confira escalações e onde assistir Timbu está na 12ª posição do torneio, com 13 pontos, enquanto o Figueira é o oitavo, com 18

O Figueirense, oitavo colocado da Série C do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, ocupa o lugar onde o Náutico, no mínimo, gostaria de estar. Os cinco pontos que separam as equipes, com o Timbu em 12º, com 13, fazem com que o sonho dos pernambucanos precise de mais tempo para ser alcançado. Mas toda caminhada precisa dos primeiros passos e um deles pode ser dado neste domingo (14) pelos alvirrubros, no confronto perante os catarinenses, nos Aflitos.

"Sabemos da nossa força jogando em casa e a importância de ter o apoio da nossa torcida. Então, temos que saber aproveitar isso muito bem, porque são pontos importantes e que fazem a diferença no nosso campeonato, sem dúvidas", afirmou o lateral-direito Arnaldo.



O jogador também citou o duelo diante do Figueirense como um confronto direto pelo G8. "O campeonato está bem equilibrado, a diferença de pontos está pequena entre os times que estão na zona de classificação e quem está brigando para entrar. Então, o Figueirense é um confronto direto e sabemos da importância de vencer em casa e ganhar confiança para a sequência nessa reta final", apontou.

O Náutico não perde do Figueirense desde a Série A de 2008, quando foi derrotado por 2x1, nos Aflitos. De lá para cá, as equipes se enfrentaram outras cinco vezes na casa do Timbu, com 100% de aproveitamento para os pernambucanos. O último confronto aconteceu em julho do ano passado, pela Série C. Victor Ferraz e Jean balançaram as redes para o Alvirrubro, que venceu a partida por 2x1.

Ficha técnica



Náutico

Deivity; Mateus Ludke, Islan, Iran e Diego Matos; Sousa, Renato Alves, Patrick Allan e Andrey; Gustavo Maia e Paulo Sérgio. Técnico: Bruno Pivetti.

Figueirense



Ruan Carneiro; Léo Maia, Tiago Barbosa, Genílson e Samuel; Jhony Douglas, Léo Baiano, Henrique Rodrigues e Camilo; Guilherme Pato e Jefinho. Técnico: João Burse

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistentes: Elson Araujo da Silva e Rafael Costa Pinheiro (ambos do MA)

Transmissão: Nosso Futebol

