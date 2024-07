"Sarrafo aumentou", diz Bruno Pivetti após vitória do Náutico

A- A+

Aos poucos, o Náutico vai voltando ao planejamento de se aproximar do G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de temer uma entrada na zona de rebaixamento, o Timbu reagiu no torneio, com quatro jogos de invencibilidade. Sequência coroada com a goleada por 4x0 diante do Figueirense, nos Aflitos. Crescimento que faz o técnico Bruno Pivetti exigir ainda mais do elenco na reta final, mirando cada vez mais alto na tabela.

“Agora o sarrafo aumentou ainda mais. Temos que recuperar bem os jogadores e ter muita humildade nesse momento. Não alcançamos objetivo algum”, ponderou o técnico.

Pivetti também destacou que a melhora do Náutico na competição passou pela adaptação dos atletas ao longo do tempo com o trabalho que foi construído nas últimas rodadas.

“O Náutico é uma equipe gigantesca e é incômodo um clube desse tamanho estar na Série C. Tem de almejar voos maiores, mas queríamos resolver isso em um estalar de dedos. Infelizmente, isso não acontece porque o futebol é complexo. Temos de consolidar certos comportamentos nos treinos para isso aparecer de forma automática no jogo. Estamos vendo alguns processos assim, sem perder a espontaneidade”, apontou.

Apesar dos quatro gols, Pivetti também fez questão de elogiar a defesa alvirrubra.“Ressalto a questão ofensiva, criamos inúmeras oportunidades de gols além dos quatro feitos, mas a equipe se doou na totalidade para a questão defensiva. Nos defendemos muito bem. Quando falo no sistema defensivo, ele começa no goleiro e termina no centroavante. Todos têm a responsabilidade defensiva e fomos para o segundo jogo sem tomar gols. Isso é extremamente importante e solidifica o nosso trabalho”, apontou.

O Náutico está na 11ª posição, com 16 pontos. O Athletic, adversário do próximo fim de semana, é o líder, com 28. Mesmo em posição inferior, Pivetti prega o fator campo para fazer o Timbu engatar a segunda vitória seguida nos Aflitos.

“Quero ressaltar a importância da torcida, com aproximadamente 7.500 pessoas que vieram acompanhar (o jogo contra o Figueirense). Isso foi de fundamental importância para construir o resultado. Quando o time joga junto com a torcida e a torcida junto com o time, o Náutico se torna muito forte dentro de casa. Foi uma grande vitória, mas agora a nossa meta é fazer um jogo ainda melhor contra o Athletic, no próximo domingo”, concluiu.

