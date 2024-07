A- A+

Náutico Buscando a classificação, Náutico tem tabela "favorável" até o final da Série C; confira os jogos Dos sete jogos restantes, o Timbu só precisará sair da Região Nordeste na última rodada

Após vencer o Figueirense com autoridade po 4x0 neste domingo (14), o Náutico está de volta à luta pela classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C.

PULSA O CORAÇÃO ALVIRRUBRO pic.twitter.com/lsreQ67qI3 — Náutico (@nauticope) July 14, 2024

Com dois pontos de diferença para o oitavo colocado - o próprio Figueirense - e a sete rodadas do fim da primeira fase da competição, o Alvirrubro tem uma tabela que pode ser considerada favorável para conseguir o seu objetivo.

Dos jogos restantes, em quatro oportunidades o Timbu terá apoio da torcida - Athletic-MG, Botafogo-PB, Ferroviário e Ypiranga-RS - jogo atrasado.

Apesar de três desses times estarem na frente do Alvirrubro - a exceção é o Ferroviário -, na tabela de classificação, o Náutico tem um retrospecto relativamente bom nos Aflitos nesta temporada. Ao todo, são 18 jogos como mandante, tendo conquistado nove vitórias, cinco empates e quatro derrotas, rendendo um aproveitamento de 63,89%.

Já nas partidas como visitante, o Náutico terá outro fator que pode ajudá-lo: a distância menor nas viagens. Isso porque, após receber o Athletic-MG, na próxima rodada, o Timbu jogará contra dois adversários nordestinos.

O primeiro será o Sampaio Corrêa, em São Luís/MA, e o segundo será o CSA, em Maceió/AL

A única partida que o Timbu terá que sair da Região Nordeste será na última rodada, onde a equipe vai até o Paraná enfrentar o Londrina.

