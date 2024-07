A- A+

Sport Sport: Soso diz que desfalques "não determinam" queda de desempenho, e garante busca por melhora Sport ocupa a terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos

O Sport vive um momento de baixa na temporada. É muita verdade que, apesar disso, a equipe ocupa a terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, mas o bom futebol jogado no início da temporada está longe da realidade atual. Também é um fato a ausência de nomes de peso, como o capitão Rafael Thyere, o ponta Romarinho, e os laterais Felipinho e Dalbert, todos fora por lesão.

Quem reconheceu isso foi o treinador Mariano Soso, que vê essa oscilação com naturalidade em um campeonato como a Série B. O técnico garantiu, ainda, que o elenco segue em busca de melhorias para reverter essa situação.

"Os desfalques condicionam, mas não determinam. Acho que tudo que fazemos nessa competição é com a intenção de gerar regularidade nos comportamentos de jogo. Mas ainda não achei um time que sustente e tenha a liderança em função de produção de jogo e desmarque isso. O objetivo é melhorar, sustentar”, começou o treinador.

“Se você tem um campeonato muito longo, em algum momento há irregularidade. A curva não é sempre ascendente. Eu gostaria disso (maior regularidade). Há situações de trocas de sistema, mudei o esquema. Mas temos que direcionar um grupo de jogadores com capacidade e qualidade adaptativa ao que o treinador pede. Eles são caras muito dedicados e com muita plasticidade que é melhor para o time", completou.

TUDO IGUAL NA ARENA! Boa, Fabricio Domínguez. Bora, Leão! pic.twitter.com/ZNvvjBqNsw — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 13, 2024

Leão no mercado

Uma das alternativas para melhoria do desempenho é a ida ao mercado. Nesta janela de transferências, o Leão já conseguiu a contratação do atacante Lenny Lobato, ex-Vélez Sarsfield, da Argentina. O atleta, anunciado na sexta-feira (12), recebeu elogios do técnico conterrâneo.

"É um jogador naturalmente extremo, um componente de ataque que vai melhorar a competição interna. É um profissional formado na Argentina. São argumentos para poder potencializar o time. Estou contente com que ele fique e inicie um processo de adaptação ao nosso modelo de jogo", disse Soso.

Além dele, existe a expectativa da chegada de mais jogadores para as laterais - em baixa desde a saída de Pedro Lima para o Wolverhampton, da Inglaterra -, e para o setor de meio de campo. Um dos nomes ventilados, inclusive, é Leonel Di Plácido. O lateral direito argentino de 30 anos disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, e já recebeu proposta do Sport, mas o negócio ainda não foi fechado.

Di Plácido, ex-jogador do Botafogo que recebeu proposta do Sport. - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Soso, inclusive, chegou a jogar contra o jogador no período que treinou o Defensa y Justicia. À época, o lateral estava no Lanús, da Argentina, e foi derrotado pelo atual técnico do Sport por 2 a 1.



Perguntado sobre Di Plácido em coletiva de imprensa, o treinador desconversou."Foi um bom jogo, mas não posso viver do passado, do que aconteceu. Gostei muito desse jogo, mas construí jogos melhores", explicou o técnico.

Erros que custam caro

Diante do América-MG, o Sport cometeu mais um erro defensivo que custou caro. Desta vez o goleiro Caíque França saiu mal no lance que gerou o gol do Coelho na partida, em cobrança de escanteio. Ao ver o lance, o torcedor Rubro-negro com certeza lembrou das falhas diante do Novorizontino e do Botafogo-SP, renderam uma derrota e um empate para o Leão.

Caíque França, goleiro do Sport. - Foto: Paulo Paiva/SCR

Para Soso, no momento cabe a autocrítica para enxergar o que deve ser melhorado.

"Fico sempre muito autocrítico. É um jogo de oposição e imperfeição. Geralmente quem erra menos está mais perto de ganhar. Sou responsável também por gerar um contexto de confiança. Não são erros individuais, e sim momentos de jogo em que temos que ser mais sólidos. Uma bola que entra em bola parada é um momento de jogo. Depois podemos agredir o adversário e contestar com uma bola que entra e empata o jogo. Na produção coletiva e individual eu não tiro a responsabilidade", pontuou o técnico.

Foco na recuperação

O Sport vai ter agora mais tempo de descanso, preparo e recuperação do elenco. O motivo é o adiamento da partida contra o Operário, que aconteceria na próxima semana. Com isso, o Leão volta a campo apenas no dia 23 de julho, uma terça-feira, para enfrentar a Chapecoense, fora de casa, às 19h.

"Nesse tempo temos expectativa para melhorar o condicionamento desses jogadores que estiveram machucados por um período muito longo. Encaixar tudo isso é complexo, mas falo mais uma vez que não é justificativa. O plantel sofreu baixas, com a partida de Pedro Lima, com a ausência de jogadores como Romarinho, Felipinho, Dalbert, Thyere e Barletta, que ficou fora quatro jogos”, finalizou Soso.

