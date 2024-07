A- A+

Futebol Sport oficializa contratação do atacante Lenny Lobato Jogador, que estava no Vélez Sarsfield, da Argentina, vem para reforçar o clube na Série B

O Sport oficializou nesta sexta (12) a contratação do atacante Lenny Lobato, ex-Vélez Sarsfield, da Argentina. O atleta vem para reforçar o Leão na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele chega por empréstimo até julho de 2025, com opção de compra ao término do vínculo.

Além de Lobato, o Sport está próximo de oficializar a vinda do lateral-direito argentino Di Plácido, ex-Botafogo. O Leão também tentou nos últimos dias abrir negociação com o volante Paulinho, ex-Corinthians. O atleta, porém, busca um contrato até o final de 2025 e não até o término de 2024, como desejavam os pernambucanos.

Atual quarto colocado da Série B, com 23 pontos, o Sport encara na próxima partida a equipe do América-MG, sábado (13), na Arena de Pernambuco. O Coelho está em segundo, com 25. Um triunfo dos pernambucanos, somado aos tropeços de Vila Nova, em terceiro, e Santos, em primeiro, pode deixar os rubro-negros até mesmo na liderança.

