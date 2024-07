Sport faz proposta por Di Plácido, ex-Botafogo

A- A+

O Sport já tem na mira quem pode ser o substituto do lateral-direito Pedro Lima, vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra. Trata-se de Di Plácido, ex-Botafogo e que pertence ao Lanús. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo.

A expectativa é que o atleta desembarque em breve no Recife para assinar exames médicos e assinar contrato. O jogador de 30 anos também vestiu as camisas do All Boys e Atlético Tucumán, ambos da Argentina.

Desde a abertura do mercado de transferências para a Série B, na última quarta (10), o Sport ainda não oficializou qualquer reforço.

Veja também

