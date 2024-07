A- A+

FUTEBOL FEMININO Sport x Bahia: CBF define datas da semifinal do Campeonato Brasileiro A2 Feminino Leoas entram em campo neste sábado (13), na Arena de Pernambuco

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data da semifinal entre Sport e Bahia pelo Campeonato Brasileiro A2 Feminino.

Após garantir o acesso à Série A 2025, as Leoas irão enfrentar a equipe baiana neste sábado (13), às 20h30, na Arena de Pernambuco, para disputar uma vaga na final.

Neste mesmo dia, Sport e América-MG duelam também na Arena de Pernambuco, às 17h, pela 15ª rodada da Série B. Na última parcial, o Leão confirmou a presença de mais de 10 mil torcedores.

No entanto, o clube ainda não divulgou o esquema de ingressos para a partida do futebol feminino.

Às 20h30, as Leoas entram em campo para disputar a primeira batalha rumo à final. O jogo de volta está marcado para o dia 19 de julho, no estádio de Pituaçu, às 21h.

Quem avançar, enfrenta o ganhador do confronto entre Juventude x Instituto 3B na grande decisão.

Confira a trajetória do Sport

Na fase de grupos, as Leoas ocuparam o segundo lugar do grupo B, com 15 pontos conquistados em quatro vitórias e três empates.

Nas quartas de final, a equipe pernambucana desbancou o Athletico-PR nos pênaltis e conquistou o acesso à elite do futebol nacional.

