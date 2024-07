A- A+

FUTEBOL FEMININO Sport: após cinco anos, Leoas voltam à elite do Campeonato Brasileiro feminino Com emoção no estádio do Arruda, o Sport bateu o Athletico Paranaense e conquistou o acesso à Série A nos pênaltis

O Sport conquistou um retorno histórico à elite do Campeonato Brasileiro feminino neste sábado (6).

Após uma emocionante vitória de virada diante do Athletico Paranaense, no estádio do Arruda, as Leoas, que haviam perdido o jogo de ida por 1 a 0, venceram o Furacão por 2 a 1 e garantiram o acesso à Série A nos pênaltis.

ESTAMOS DE VOLTA! pic.twitter.com/FZAtoOH4ID — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 6, 2024

Ao longo da história, o Rubro-negro já esteve na primeira divisão do futebol feminino em três temporadas: 2017, 2018 e 2019. Agora, com o acesso, esta será a quarta participação das Leoas na elite do futebol nacional.

Classificada, a equipe aguarda o vencedor do confronto entre Bahia e JC-AM para disputar as semifinais.

O jogo

Entrando em campo com a desvantagem do primeiro jogo, o Sport começou o primeiro tempo pressionando. No entanto, foi o Athletico quem abriu o placar aos 31 minutos, com um gol de Duda.

Apesar do placar negativo, as Leoas mostraram raça e buscaram a virada na segunda etapa da partida. Aos sete minutos, Kaline igualou o marcador. A virada veio aos 45 minutos, com um gol de Jana, que levou a partida para a decisão por pênaltis.

Nas cobranças, Pintinho, Kauany, Jana e Marcelinha converteram para o Sport, enquanto as jogadoras do Athletico, Lara e Talita, desperdiçaram, selando o triunfo do Sport por 4 a 1.

Trajetória do acesso

As Leoas chegaram às quartas de final no segundo lugar do grupo B, com 15 pontos conquistados em quatro vitórias e três empates.

