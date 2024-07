A- A+

Futebol Sport faz proposta por Esteban Pavez, do Colo Colo, diz imprensa chilena Atleta pode ser mais um reforço do Sport para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro

De acordo com o site chileno En Cancha, o Sport fez uma proposta para contratar o volante Esteban Pavez, de 34 anos, do Colo Colo. O atleta chegaria para reforçar o elenco rubro-negro para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.





Segundo a publicação, a indicação teria partido do técnico do Sport, Mariano Soso. O argentino já trabalhou no futebol chileno, em 2022, no O’Higgins, e no Unión Temuco, como assistente. Foi lá que ele conheceu Pavez, em 2012.



O jogador já passou pelo futebol brasileiro, tendo atuado entre os anos de 2017 e 2018 no Athletico. O contrato de Pavez com o Colo Colo vai até o final de 2025 e, segundo a imprensa chilena, o clube não tem a intenção de liberar o atleta.

Pavez também tem passagens por Al Nasr, dos Emirados Árabes, e o Tijuana, do México. No Colo Colo, o jogador disputou 22 jogos nesta temporada, com um gol marcado.

