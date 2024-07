A- A+

Lateral completo Pedro Lima: Wolves detalha negociação e revela primeiros contatos antes de estreia no Sport O clube da Premier League analisa que o jovem revelado no Sport "tem o potencial de se tornar um lateral completo"

O Wolverhampton revelou que teve os primeiros contatos com representantes de Pedro Lima, atleta revelado pelo Sport, antes da estreia do garoto no profissional.

O clube da Premier League destrinchou em seu site oficial, na última quarta-feira (3), o passo a passo para a contratação milionária do jovem que "tem o potencial de se tornar um lateral completo".

O Wolves também destacou características pessoais de Pedro Lima e a influência do técnico argentino Mariano Soso para o desenvolvimento do jogador na equipe profissional do Sport neste ano.

Além das habilidades ofensivas, Pedro Lima foi descrito pelo clube da Premier League como um atleta que gosta de defender "atencipando e competindo para ganhar a disputa, mas também com velocidade para recompor em situação de contra-ataque".

O clube ponderou que como ele recentemente completou 18 anos, várias situações do jogo de Lima necessitam de desenvolvimento.

"Mas trabalhar com Gary O’Neil [técnico do Wolves] e seu staff no dia a dia vão ajudar a transformar Lima no lateral completo que o clube espera que ele se torne", escreveu um trecho do relatório.

Contato antes da estreia no Sport

O Wolverhampton revelou que conheceu Pedro Lima antes do atleta estrear profissionalmente pelo Sport em 2024. O jogador foi monitorado na Copa do Mundo Sub-17.

O clube inglês destacou que o fato de Lima ter sido titular da seleção sem sair dos principais clubes do Brasil foi um diferencial para comprovar o pontencial o dele.

O Wolves tiveram o primeiro contato com representantes do atleta em novembro de 2023, período do Mundial juvenil, para demonstrar interesse.

Cuidados além do campo

O Wolverhampton detalhou que, antes de fechar a contratação de Pedro Lima, fez uma análise de suas características pessoais e não só como atleta.

O clube analisou comportamento em redes sociais e entrevistas, além de conversar com colegas de equipe e staff do jovem jogador.

Confira o relatório completo do Wolverhampton sobre Pedro Lima clicando aqui.

Pedro Lima no Sport

Pedro iniciou sua curta trajetória no profissional do Sport em 2024. No total, foram 26 partidas disputadas somando o Pernambucano, Nordestão, Copa do Brasil e Série B.

O lateral-direito conquistou o título estadual e deixou a equipe rumo à Inglaterra com dois gols marcados e duas assistências.

Veja também

INTERNACIONAL Mbappé pede para que eleitores votem após resultados catastróficos do 1º turno na França