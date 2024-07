A- A+

Venda histórica Sport confirma Pedro Lima como a maior venda da história do Nordeste; atleta é apresentado no Wolves O negócio com o Wolverhampton, clube da Premier League, foi fechado em 10 milhões de euros (R$ 61 milhões na cotação atual)

O Sport confirmou, nesta terça-feira (2), a venda de Pedro Lima para o Wolverhampton como a maior transferência da história do futebol nordestino. O negócio foi fechado em 10 milhões de euros (R$ 61 milhões na cotação atual).

O Leão confirmou que detinha 70% do passe do atleta, que corresponde a 7 milhões de euros (cerca de 42 milhões de reais). O resto do montante ficou dividido entre o atleta e seu staff.

O Sport ficou com direito a 12,5% sobre o lucro obtido pelo Wolverhampton em uma eventual nova transferência do atleta revelado na base rubro-negra.

O pagamento do Wolves será parcelado em duas vezes ao Sport. O Rubro-negro vai receber 60% do valor em dezembro de 2024 e os 40% restantes em dezembro de 2025.

“Tivemos todo o cuidado e atenção em fazer o melhor negócio possível para o Sport, tanto em valores, manutenção do percentual e expansão da marca, com a venda direta para a principal liga do mundo”, afirmou o presidente do Sport, Yuri Romão.

Pedro Lima na Premier League

Agent Cunha at work pic.twitter.com/sG5aXVFdsZ — Wolves (@Wolves) July 2, 2024

O anúncio do Sport aconteceu logo após a conclusão de todos os trâmites burocráticos e operacionais relativos ao acordo com o Wolves por Pedro Lima.

O clube da Premier League também oficializou a contratação do lateral revelado pelo Sport com vídeo de divulgação nesta terça-feira (2), nas redes sociais do Wolves.

A equipe inglesa chegou a brincar com a influência do também paraibano Matheus Cunha para a contratação de Pedro Lima.

Além disso, o Wolves fez uma brincadeira com o Chelsea, gigante inglês que chegou a ficar muito perto de fechar com o ex-jogador rubro-negro.

Pedro Lima completou 18 anos na última segunda-feira (1º). O atleta tem um contrato de cinco anos, com opção de um adicional, e já será integrado ao time principal do Wolverhampton a partir da próxima temporada.

